Condenada a 15 meses de cárcel una hostelera de Ferrol Vello por “contaminación acústica”

El caso proviene del Juzgado de Instrucción número 1 de Ferrol Jorge Meis

El Juzgado de Ferrol ha dado la razón a un grupo de vecinos del barrio de Ferrol Vello que denunciaron a dos hosteleros de la zona por sendos delitos contra el medio ambiente por “contaminación acústica”. Según el fallo del procedimiento, que proviene de la sección primera del Tribunal de Instancia, de los dos acusados, uno, el hombre, ha sido absuelto, mientras que la mujer ha sido condenada.

La Praza Vella, un espacio judicializado y condenado al silencio: “Vino la Policía hasta por cantar 'Cumpleaños feliz' a mediodía” Más información

De este modo, el organismo impone a la profesional –que carece de antecedentes– una pena de 15 meses de prisión, con el atenuante de dilaciones indebidas –la acusación particular solicitaba dos años–, así como el abono de una multa de doce meses por una cuota diaria de seis euros –unos 2.190 euros– y la inhabilitación, durante un año y nueve meses, de regentar cualquier establecimiento de hostelería y esparcimiento “que requieran licencia para emitir grabaciones de música”.

En cuanto a las indemnizaciones, se fija una cuantía de 4.000 euros para cada uno de los cuatro afectados en concepto de “daños morales”, más 2.820 por los materiales –lo que suma un desembolso superior a los 21.000 euros, a los que habría que añadir los costes procesales–. La sentencia, no obstante, no es firme y podrá recurrirse ante la Audiencia Provincial.