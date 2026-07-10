Chollos, gangas y solidaridad en la milla de oro ferrolana

La gente no solo entra a mirar, compran y disfrutan con la experiencia, un proyecto Daniel Alexandre

Cáritas de Mondoñedo-Ferrol inauguró este jueves la que es su segunda tienda de ropa de segunda mano, del programa Moda Re, nada menos que en la milla de oro de la ciudad, en plena calle Real.

El día, sin duda, invitaba a las compras: jornada veraniega pero no tanto como para ir la playa y las calles y negocios repletos de gente; lo que viene siendo el cóctel perfecto para una buena sesión de compras.

El bullicio y ajetreo no era ajeno a este nuevo local, situado en el número 60 de la céntrica vía. “Raro es el que entra y no compra nada”, explicaba Rocío Teijeira, la responsable de tiendas, quien manifestaba su alegría por la “grandísima acogida” que había tenido este comercio desde el mismo día en que abrió. “Entra muchísima gente, la localización ayuda mucho, y la mayoría de las personas que entran se sorprenden al ver la cantidad, calidad y variedad del género expuesto. Además, muchos no conocen el proyecto y se sorprenden del modelo de negocio”. También subraya que, al conocer el fin último de este proyecto social, “parece que la gente se solidariza y no quieren dejar el local sin llevarse algo y contribuir con una buena causa al tiempo que se hace con alguna que otra ganga, que las hay”.

La tienda está llena la mayor parte del día desde su apertura el 2 de junio F.A.

La mayoría de gente se sorprende al ver la cantidad, variedad y calidad de las prendas Rocío Teijeira, encargada

Raquel Mira, una vecina de Valdoviño, abandonaba el local con varias bolsas. “La verdad es que he picado, llevo varias piezas, pero no me las he probado, así que espero no tener que devolver nada y que la compra haya sido un verdadero éxito”. También se iban muy satisfechas Pilar y Elvira, dos amigas de la zona de Canido que bajaron al centro y se encontraron “con esta tienda que no conocíamos. Nos vamos más satisfechas al saber que encima estamos colaborando con una buena causa”, señalaban las compañeras de compras, que también encontraron algunos chollos.

El córner del calzado, el más solicitado del local, ya que se venden artículos donados por compañías como Inditex

Las marcas de moda donan prendas y artículos como el calzado, que se vende todo nuevo F.A.

Entre los muchos clientes que entraban y salían había gente de todas las edades. Algunas de las jóvenes se fijaban sobre todo “en el calzado, nos parece que está genial, además todo es nuevo, hay algunos que son de esta misma temporada de Zara y salen más económicos que en la propia tienda”. Sobre esta cuestión, desde Cáritas se recuerda que el grupo Inditex es uno de los grandes colaboradores, donando piezas de todas las colecciones y campañas que se pueden encontrar en cualquier de sus tiendas. Otras firmas nacionales colaboran con el proyecto cediendo textil.

Desde la entidad diocesana se insiste además en que mucha de esa ropa procede de la red de contenedores, “pero solo la que está en perfecto estado o nueva y con etiquetas”.

Cáritas, Concello y Diócesis contribuyeron al desarrollo de este proyecto social F.A.