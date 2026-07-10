Celebración del Jubileo franciscano en una jornada especial en la Orden Tercera

Jubileo franciscano capilla de la Orden Tercera EC

La capilla de la Orden Tercera de Ferrol acogió en la tarde de este viernes una celebración muy especial, con motivo del Jubileo Franciscano. Durante la acción los asistentes pudieron recibir la gracia jubilar concedida por el Papa León XIV con motivo del 800 aniversario de la muerte de San Francisco de Asís (El Pobrecillo de Asís).

Recuerdan desde la organización seglar que el templo de la Orden Tercera “es el único lugar de la ciudad en el que se puede obtener el jubileo franciscano, lo que convierte la cita en un momento singular tanto para fieles como para todas aquellas personas interesadas en la figura histórica y espiritual de San Francisco de Asís.

El de la Orden Tercera es el único templo de la ciudad donde se puede obtener el jubileo franciscano

El acto estuvo presidido por Cándido Otero y consistió en una celebración abierta al público en la que se profundizó en la vida y mensaje de San Francisco desde la perspectiva de la minoridad, uno de los pilares de su espiritualidad, como apuntaron desde la Orden Tercera.

Próxima cita, en agosto

Esta no será la única cita jubilar en la ciudad, ya que el próximo 2 de agosto se celebrará en la capilla, en esta ocasión con motivo de la festividad del Perdón de Asís, una nueva homilía especial, presidida nuevamente por Cándido Otero. Se trata de una celebración de gran arraigo y tradición franciscana, que recuerda la indulgencia plenaria concedida a San Francisco por el Papa Honorio III en el año 1216.

Según la tradición, los arrepentidos y confesados recibirían el perdón visitando la Porciúncula. Desde entonces, la Iglesia extiende esta gracia a los templos franciscanos cada 2 de agosto.

Quienes participaron en el encuentro de este viernes recibieron, al término del acto, una sencilla pulsera de cuentas de madera con una pequeña cruz, "símbolo de la pobreza, la humildad y la minoridad franciscana", manifiestan desde de la organización seglar.