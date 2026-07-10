Así será el futuro skatepark del parque Antón Varela, en el barrio de Canido

Las instalaciones deportivas estarán alejadas entre 10 y 16 metros de la acera Daniel Alexandre

En cuestión de meses, el skatepark del parque Antón Varela, en el barrio de Canido, será una realidad. Tras el anuncio de la recuperación del proyecto el pasado lunes, la Plataforma de Contratación del Estado publicó recientemente la licitación del mismo, lo que permite conocer los detalles de esta polémica intervención valorada en más de 132.000 euros.

Así, según recoge el pliego de prescripciones técnicas, la intervención es fruto de un programa “consensuado entre usuarios, corporación municipal y servicios técnicos“ que busca dar respuesta a una demanda de los primeros, concretamente la implantación de un espacio para la práctica de la modalidad ‘street’ bajo la tipología ‘skateplaza’. El espacio, por tanto, busca ser complementario al existente en la actualidad en A Malata, contando con una serie de elementos diferenciadores que, además, lo harán más accesible que el original.

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En cuanto a su ubicación, el documento señala que, además de tener el objetivo de dinamizar el parque en el que se localizará –que ya cuenta con zona de picnic y un gimnasio de calistenia–, es la más idónea, dado que se precisa una superficie larga de cara a crear una pista que funcione de forma circular, al tiempo que se evita “un excesivo movimiento de tierras”. Cabe señalar que, según los planos incluidos en los anexos, el skatepark tendrá una separación de entre 10 y 16,5 metros de la acera de la calle Poeta Pérez Parallé y de 10,1 respecto a Maiola, dando así respuesta, al menos parcialmente, a una de las peticiones de la Vecinal –solicitaban que no estuviese junto a la plataforma peatonal, si bien no se hace mención a la línea de árboles que también se pedía–. Respecto al memorial de la víctimas del franquismo, el equipamiento se encuentra a unos 40 metros de distancia en los puntos más cercanos.

Características

En relación a las características técnicas del skatepark, se configurará como una pastilla de 53,2 metros de largo por 7,4 de ancho, construido con losas de granito de 100 por 80 centímetros para reducir en la medida de lo posible las juntas entre las mismas. El material, de igual modo, se ha elegido por dos motivos: por un lado, para emular la superficie de algunas de las áreas de patinaje más populares del mundo, como el Love Park de Philadelphia; y, por otro, por su gran dureza, lo que se traduce en una mayor solidez y menor mantenimiento.

Representación del futuro skatepark según el pliego de prescripciones técnicas Cedida

El equipamiento tendrá, asimismo, un total de diez elementos o ‘spots’ para hacer trucos, que serán: un plano inclinado en un extremo con una altura cercana al medio metro coronado por un banco de 31 centímetros; otros tres asientos, uno de ellos de lado curvado, de granito negro de 32 y 35 centímetros; dos bordillos, uno metálico y el otro del mismo material que la superficie, de 30 y 34 centímetros, respectivamente; una rampa de salto, un ‘manual pad’ y un tubo de acero galvanizado para ‘grind’; y, en el otro margen, un ‘quarter’ de 0,8 metros de altura.

La obra se completará con un camino de acceso y cartelería con indicaciones para el uso del nuevo skatepark.