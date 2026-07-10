Arranca la licitación de un nuevo bloque de viviendas públicas en el área de O Bertón

Visita a las obras de los bloques actualmente en construcción en las parcelas 1 y 2 Cedida

El gobierno gallego, a través de la Consellería de Vivenda e Promoción de Infraestruturas, inició hoy el proceso de licitación de un nuevo bloque de domicilios de titularidad pública en el polígono residencial de O Bertón. El proyecto, que fue aprobado el pasado lunes por el Consello da Xunta, fue presentado este viernes por la titular del mencionado departamento autonómico, María Martínez Allegue, que acompañada del alcalde, José Manuel Rey, visitaron la parcela 15, en la que se levantará la unidad vecinal.

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Esta es, como se recordará, el sexto de los siete edificios de vivienda protegida que construirán en el área –a los que se sumarán otros dos, en las parcelas 6 y 7, de promoción privada pero de titularidad pública–, que sumarán 353 hogares al parque residencial de la ciudad naval.

Así, el regidor, encargado de inaugurar el acto tras unas breves explicaciones del proyectista, agradeció la visita a la conselleira, asegurando que “sempre ven con investimentos para a cidade”. Rey Varela, de este modo, incidió en que, a día de hoy, “a vivenda é unha das principais preocupacións da sociedade”, una realidad especialmente evidente en Ferrol, dado que “quere seguir medrando en habitantes”, para lo cual contar con hogares es una necesidad.

20 millones en un mes

Por su parte, la responsable autonómica recordó que este nuevo edificio, de 58 viviendas –será un “gemelo” del presentado el pasado 10 de junio–, supondrá una inversión de 10.3 millones de euros, lo que se traduce en que, en poco más de un mes, “temos licitado a execución de obras por máis de 20 millóns para máis de 100 fogares”. A este respecto, Martínez Allegue aseguró que el único bloque del conjunto que falta por licitar, el del terreno 10, “contamos con facela este mes de xullo, e se non, no de agosto”, mientras que la 13 sigue pendiente de resolución.

La visita a Ferrol celebrada ayer también sirvió para conocer de primera mano el avance de las obras en las parcelas 1 y 2, cuyas obras arrancaron durante el verano de 2025. Respecto a ambas, pese a los retrasos originados por las lluvias de comienzos de año, la conselleira afirmó que se mantiene la previsión de concluir las obras a lo largo del próximo 2027.

Concurso

Tal y como señaló la titular autonómica, la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia recoge, desde hoy mismo, el encargo, valorado en 10.278.515. Como novedad, no obstante, el portal también recoge la licitación del servicio de control de calidad y de la dirección de obra y la coordinación de seguridad y salud, por 96.117 y 178.464 euros, respectivamente.

En los tres casos, las empresas interesadas podrán remitir sus propuestas hasta el próximo 22 de septiembre.