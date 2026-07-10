La ampliación de A Malata, el objetivo paralelo del comité del Mundobásket que la política no supo aprovechar

Vista del pabellón de A Malata durante el Mundobásket, con gradas supletorias detrás de cada canasta, 750 localidades más en cada una José Mauriz

Entre las muchas desavenencias políticas que han acompañado a la historia de Ferrol a lo largo de los siglos, condenándola a que el tiempo se dilate y los proyectos pasen de una legislatura a otra pudiéndose quedar en un cajón por el camino, estuvo la de la ampliación del pabellón de A Malata.

El recinto, con 3.500 localidades, ya se había quedado pequeño incluso para la masa social del OAR, así que uno de los objetivos paralelos de la directiva cuando entró en la pugna para ser sede del Mundobásket era poder instalar una grada más, semicircular, en la banda del oeste, con 2.000 asientos.

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La hemeroteca empieza a apretar con la iniciativa en el mes de abril del 86, a solo tres meses de la puesta de largo del campeonato. En aquel momento, el Concello estaba indeciso sobre la obra y el presidente ‘oarista’, Juan Fernández, llegó a ofrecerse como aval para los algo más de 80 millones en los que estaba valorada la intervención. Se necesitaba la aprobación del pleno, una exposición pública y la subasta con unos plazos muy apretados por delante.

Rifirrafe Fernández-Quintanilla-PSOE

Arrancó entonces una contienda entre parte de la corporación y el comité organizador —en el que también estaban concejales y el propio alcalde, Jaime Quintanilla, ostentaba la presidencia—, a la que se sumaron incluso otras voces, aunque la de la calle estaba a favor de los trabajos. Los grupos políticos, por el contrario, se mostraban reticentes al desembolso.

El PSOE contaba con once ediles y gobernaba el coalición con el Partido Comunista, que tenía cuatro, mientras que Alianza Popular contabilizaba diez, y ninguno de ellos defendió con claridad la propuesta, más bien lo contrario. De hecho, el regalo de cuatro pegatinas, dos boletines y tres bolígrafos que se habían remitido a cada edil, sonó a mofa por parte de la organización.

Los marcadores se colocaron nuevos para el campeonato y se intervino en las goteras que tenía el tejado José Mauriz

A mayores, salió a la palestra la Federación de Asociaciones de Vecinos ‘Marinas Altas’, que aglutinaba a 29 entidades y estaba dirigida por el exjugador del OAR Emilio Beceiro, a quien le parecía “absurdo acometer la ampliación solo para unos días”. “Si quisiera hacerse tan solo por el Mundial, incluso yo podría ponerla en tela de juicio, pero es que cada quince días el pabellón se llena a rebosar y hay gente que se queda fuera y otra que no vuelve porque no están cómodos”, diría Juan Fernández en contestación.

Sus declaraciones, desde entonces, lejos de invitar al consenso, empezaron a recrudecerse contra el regidor y su equipo, llegando a producirse entre él, Quintanilla y el grupo municipal socialista un rifirrafe retransmitido por la prensa que terminó “enterrando el hacha de guerra” cuando el proyecto quedó descartado y el presidente del OAR admitió que sus palabras habían sido “desafortunadas”.

Solo mejoras

No obstante, en el recinto, que se había terminado en 1982 con un coste de 126 millones de pesetas, se llevaron a cabo algunas mejoras. En primer lugar, todo el entorno se adecentó para la ocasión, retirándose incluso un desguace próximo y arreglándose las carreteras, además de construir nuevos aparcamientos.

Después, desde el 30 de mayo —las tareas se aceleraron en torno al día 17 de junio—, el polideportivo se sometió a la renovación del alumbrado, colocación de marcadores y de tribunas para los periodistas, encerado y pintado de la cancha, y disposición de oficinas para la prensa, las estadísticas y el télex.

Asimismo, se saneó toda la cubierta que, cuatro años después, ya presentaba algunas goteras significativas. Aquel Mundobásket, que costó unos 95 millones (la Xunta puso 25, la Diputación 15 y el Concello 16), solo tuvo cinco de déficit, que no existiría si hubiesen tenido más localidades disponibles.