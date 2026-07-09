Wu Bing: "Nuestra cooperación será como las olas del mar: fuertes, imparables y siempre adelante"

Rueda, con el vicepresidente de SAIC, Wu Bing Daniel Alexandre

El vicepresidente de SAIC y presidente del consejo de administración de Anji Logistics, Wu Bing, subrayó que la multinacional china "se ha guiado siempre por una filosofía de desarrollo local", impulsando "el bienestar a través de la industria y logrando un beneficio mutuo en el que ganen tanto la empresa como la economía de la región".

Bing se comprometió a que la relación entre la empresa de automoción y Galicia se establezca sobre una plataforma "de desarrollo profesional estable, regulada y sostenible" y, en esa línea, expresó su convencimiento de que Anji Logistics "trabajará codo con codo con nuestros socios gallegos y españoles para lograr un beneficio mutuo y crear prosperidad juntos".

El alto cargo de SAIC puso dos ejemplos de esa colaboración que ya están en marcha: Pérez Torres, en los trabajos de descarga de los coches, y Einsa, en As Pontes, para el almacenamiento. "Esa alianza", afirmó Wu Bing, ya ha generado muchos puestos de trabajo y a medida que el volumen de vehículos importados siga creciendo, Anji Logistics creará aún más empleo de calidad en Galicia".

"Sé que para Ferrol es también un momento histórico", dijo, antes de agradecer a todos los agentes implicados en esta primera operación y en los primeros pasos para la implantación de SAIC en Ferrolterra su trabajo para que el proceso camine con pies de plomo.

El vicepresidente de la compañía china recordó que tan solo unas horas antes (en la madrugada del miércoles), el 'Anji Forever', "uno de los buques ro-ro de automóviles más avanzados y ecológicos del mundo" y con capacidad para transportar 9.500 vehículos, amarró en Caneliñas tras una travesía oceánica de 39 días. Fue, destacó, un viaje inaugural que no supone solo "la apertura de una ruta logística, sino también el testimonio de la profunda amistad y el compromiso compartido entre SAIC y España. Que nuestra cooperación sea como las olas del mar: fuertes, imparables y siempre hacia delante". "Este puerto", confirmó, "será su nuevo punto de partida para conectar Asia y Europa durante todo el año".

La llegada de SAIC tiene una relevancia trascendental para la logística y las oportunidades industriales de Ferrolterra y Galicia. Anji Logistics tiene una flota de 42 buques ro-ro y opera en seis rutas internacionales regulares, con una capacidad de transporte transoceánico de 600.000 vehículos al año.

SAIC es, además, el primer grupo automotriz de China en ventas y producción. Solo el año pasado, resaltó el vicepresidente de la multinacional, "entregó más de 4,5 millones de vehículos en todo el mundo" y las ventas de la marca MG en el mercado europeo superaron las 300.000 unidades. "Somos la marca china más vendida en Europa", incidió.