San Cristóbal y San Felipe abren dos días de fiesta con la romería de este viernes

Misa campestre en la ermita de San Cristóbal el pasado año F. C.

La ermita de San Cristóbal acoge este viernes, como cada 10 de julio, la romería del patrón, que comienza con la tradicional misa campestre en el atrio desde las 13.00 horas, esta vez presidida por el obispo de la Diócesis Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos.

Al finalizar habrá una procesión, amenizada por la Banda de Gaitas del Grupo Scout 19 de Ferrol, como cada año. Pero antes, a eso de las 10.00, un cuarteto de gaiteiros harán un pasacalles tanto por San Felipe como por San Cristóbal, contratados por la comisión de fiestas, que se encargará también de una sardiñada en el campo de la fiesta a las 14.00.

Además, en el ambigú de San Felipe, coincidiendo con el partido de España-Bélgica, habrá una pulpada. Asimismo, el sábado 11, la fiesta se desplazará a la pista polideportiva del lugar, donde a las 13.00 horas habrá pulpeiro para todos y una hora después actuará el Dúo Boreal, que repetirá en la verbena a las 22.30 horas.

Se celebrará un sorteo en el descanso del concierto y, desde la una de la madrugada, será DJ Chisco quien se encargue del fin de fiesta.