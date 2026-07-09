SAIC y Galicia sellan un pacto para "crecer juntos"

Alfonso Rueda sale del buque ro-ro tras conocer sus entresijos, este jueves Daniel Alexandre

El buque portavehículos 'Anji Forever' viaja ya rumbo al puerto inglés de Flushing tras abandonar a primera hora de la tarde de este jueves la dársena exterior de Caneliñas, donde en menos de día y medio completó la descarga de algo más de 700 vehículos de la marca MG. Lo hizo poco después de que las autoridades políticas y responsables de la naviera Anji Logistics y de la empresa de automoción SAIC visitasen su interior en el acto de recepción institucional con el que, al menos oficial y socialmente, se da el pistoletazo de salida a una relación que los implicados se comprometieron a que sea "estable, duradera y beneficiosa para las partes".

Al acto de presentación en el edificio Prioriño acudieron representantes políticos, empresariales y de la comunidad portuaria que ha hecho posible, en mayor o menor medida, que esta primera operación haya sido un éxito, en palabras del vicepresidente de SAIC, Wu Bing. Entre estos responsables estaba la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, pieza clave (lo dijo Rueda) en que el proceso, complejo y que no va a estar exento de dificultades, esté encaminado. Su implicación se puso de manifiesto por el hecho de que optó por desplazarse desde la dársena hasta la que en su día fue sede de la Cámara de Comercio conduciendo uno de los vehículos que se descargaron desde la mañana de ayer.

La presentación fue una sucesión de agradecimientos y enhorabuenas. Es el punto de partida a una relación económica que comenzó a forjarse a finales del año pasado y que comenzó a trascender a principios de mayo. Desde entonces, las informaciones se han sucedido con cierta rapidez y con la sensación de que, a diferencia de otros proyectos anunciados con anterioridad, nace maduro, tanto a nivel administrativo y burocrático (el proyecto básico y el estudio de impacto ambiental para la construcción de la fábrica en Caneliñas está ya en fase de información pública) como operativo: el 'Anji Forever' inició su travesía rumbo a Ferrol hace casi 40 días para efectuar esta suerte de ensayo general que culminó este mediodía.

"Ferrol mira al mar y navega hacia un tiempo nuevo. Nosotros, al igual que este gran barco, hemos doblado el cabo de Buena Esperanza", dijo el alcalde, José Manuel Rey Varela, en la primera intervención del acto, que contó con traducción simultánea en chino. El regidor incidió en que la ciudad "crece en población, en empleo y en oportunidades, y compite en el escenario internacional con iniciativas como esta", apuntó. La clave es, dijo, "la visión, la estabilidad y el compromiso. Cuando se da todo eso, los proyectos llegan". Pero hay más, añadió, en referencia a la colaboración institucional, que sí se está produciendo. "En un proyecto de esta magnitud que beneficia a nuestra ciudad, no hay espacio para divisiones y por eso agradezco el apoyo del Gobierno del Estado a esta elección de SAIC MG".

Rey Varela puso en valor las potencialidades de Ferrol y comarca para afrontar proyectos como el que plantea SAIC, con una inversión de 200 millones y unas expectativas de 2.300 nuevos empleos. "Tenemos una gran capacidad logística, somos un enclave estratégico en el Atlántico, y esta iniciativa nos permitirá aprovechar las oportunidades de más suelo industrial en Mandiá, en As Pontes y en toda la comarca. Hablamos de diversificación y hablamos de futuro", explicó, "pero también de oportunidades, de talento, de centros de formación de enorme calidad, de una gran industria auxiliar y de referentes en el sector de la consignación portuaria, como Pérez Torres".

El primer edil aseguró que el destino de la ciudad parece haber cambiado. "Aquí hemos vivido demasiadas veces la sensación de que las grandes oportunidades siempre sucedían en otros lugares, y hoy estamos demostrando que aquí podemos apostar por cosas importantes, por un Ferrol abierto, más que nunca y en todos los sentidos, al mar. Hoy este puerto recibe futuro; Ferrol mira al futuro con confianza. Sigamos haciendo de él una ciudad a lo grande", finalizó.

El flamante presidente del Puerto, José Antonio Álvarez Vidal, aseguró, por su parte, que la primera descarga de coches MG "simboliza mucho más que una operación logística: representa la confianza depositada en este puerto y también en la capacidad de Galicia para situarse en las grandes rutas del comercio marítimo mundial". Resaltó que la operación se desarrollase "con normalidad y seguridad" a pesar de su complejidad. Además, expresó su deseo de que la relación que se inaugura con este desembarque sea "duradera, se basa en la confianza mutua, en la excelencia operativa y en la voluntad compartida de crecer juntos".

Antes del cóctel con el que se puso el colofón a la presentación, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el vicepresidente de Anji Logistics, Wu Bing, se intercambiaron regalos: Rueda recibió una maqueta del 'Anji Forever' y Bing, un faro de Prior realizado por Sargadelos.