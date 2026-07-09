Rueda: "Hoy comienza una nueva etapa para Ferrolterra y para Galicia"

Rueda, con el alcalde, la conselleira, el presidente del Puerto y los responsables de SAIC y Anji Logistics, este mediodía en Caneliñas Daniel Alexandre

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado este jueves en la recepción institucional del primer buque ro-ro de SAIC en el puerto exterior de Ferrol que la primera operación de desembarque de coches de la marca MG representa "la voluntad de construir una relación estable y duradera entre una de las compañías automovilísticas más importantes del mundo y una tierra, Galicia, que cree profundamente en su industria y en sus capacidades".

Rueda pudo comprobar in situ cómo trabaja la firma que ha completado la travesía de 37 días desde China hasta la ría de Ferrol, Anji Logistics, en una visita por las tripas del 'Anji Forever', que entre primera hora de la mañana de este miércoles y hoy jueves ha descargado más de 700 vehículos en una operación logística compleja pero exitosa liderada por el Puerto y la consignataria Pérez Torres.

En su intervención posterior, Rueda quiso resaltar la cooperación interadministrativa que se está dando. "Quiero agradecer la colaboración que estamos teniendo por parte del Gobierno central: este es un trabajo en equipo en el que la cooperación tiene que seguir siendo decisiva. Se está produciendo y, por lo tanto, quiero reconocerla y hacer votos por que se mantenga: estoy seguro de que así será".

Pero, por encima de todo, el presidente de la Xunta puso el foco en la multinacional china de la automoción y en su decisión de decantarse por Galicia "después de haber analizado diferentes emplazamientos en Europa". El centro productivo de Ferrol y As Pontes, que comenzará a levantarse el año que viene tras superar la fase administrativa, será la primera fábrica de SAIC en el continente. "Esa decisión tiene un enorme valor para nosotros. Significa la validación de lo que llevamos trabajando y defendiendo entre todos desde hace mucho tiempo: estabilidad, capacidad industrial, infraestructuras, logística y talento".

Por ello, y antes de subrayar el papel jugado en estos últimos meses por los equipos de Pérez Torres y de la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, Rueda se comprometió a que la Xunta "hará todo lo posible para que esta sea una relación duradera y beneficiosa para las dos partes" y expresó su convicción de que "dentro de unos años, miraremos atrás y diremos que fue aquí, un 9 de julio de 2026 en Ferrol, donde comenzó una nueva etapa para Ferrolterra y Galicia". "Hoy empieza un largo camino", añadió, "quedan muchas cosas por trabajar y por hacer; creo que estamos coordinados, hay lealtad, hay interés y todo saldrá bien".