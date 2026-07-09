Relevo de mando en el patrullero 'Serviola' en aguas de Cartagena

En la foto, Pablo Ramírez, Juan González-Aller y Jose Manuel Mata durante el cambio de mando Armada

El patrullero de altura 'Serviol' celebró el 3 de julio el tradicional acto de entrega de mando, en el que el capitán de corbeta Pablo Ramírez Muñiz, pasó el control del buque a su homólogo Juan González-Aller Cornago. El acto fue intervenido por el capitán de fragata Jose Manuel Mata Hervás, comandante de las unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol (Comarfer).

La ceremonia se ha desarrollado en aguas de Cartagena, tras haber finalizado con éxito solo un día antes una nueva calificación operativa realizada durante las últimas dos semanas.

Un momento de la ceremonia, celebrada hace unos días en Cartagena Armada

El buque comienza así su ciclo operativo con la proa puesta en las transferencias NFC-1 y el ejercicio multinacional “Sea Border", que se celebrará el próximo mes de septiembre.

Oficial desde 2013

El capitán Juan González-Aller Cornago recibió su despacho como oficial de la Armada en julio de 2013 y fue destinado a la fragata F-101 'Álvaro de Bazán', recién egresado de la escuela naval militar. Estuvo destinado dos años en Las Palmas de Gran Canaria como Jefe de Control de Buque en el BAM “Relámpago”. Durante su desempeño como teniente de navío ha estado embarcado en las fragatas 'Cristóbal Colón', 'Álvaro de Bazán' y 'Blas de Lezo', estas dos últimas como Jefe de Sistema de Combate. Además, ejerció el mando del Patrullero 'Tabarca'. Como capitán de corbeta estuvo destinado como Segundo Comandante de la F-103 'Blas de Lezo', justo antes de tomar el mando del P-71 “Serviola”.

Hasta la fecha González-Aller estuvo destinado en la 'Álvaro de Bazán', Cristóbal Colón' o 'Blas de Lezo' además del BAM 'Relámpago' y patrullero 'Tabarca'

El patrullero de altura ‘Serviola’, ahora comandado por el capitán de corbeta Juan González-Aller Cornago, es el primero de una serie de cuatro patrulleros de la misma clase, y tiene su base en el Arsenal Militar de Ferrol. El barco fue botado en 1990 y entregado a la Armada el 22 de marzo de 1991.

Esta unidad está encuadrada en la Fuerza de Acción Marítima, y su principal misión en la actualidad comprende la realización de operaciones de vigilancia marítima en los espacios de soberanía e interés nacional. Asimismo, es habitual su apoyo a otros organismos del Estado en la lucha contra la inmigración ilegal, narcotráfico y otras actividades delictivas.

El buque está preparado para efectuar operaciones de interdicción marítima (visita, registro y, en su caso, apresamiento de buques) y prestar auxilio, rescate y asistencia en la mar en el caso de que se le requiera.