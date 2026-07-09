“Queremos ser a universidade na que a diversidade sexa unha fortaleza, non a excepción”

Foto de familia de los participantes con los monitores y representantes académicos e institucionales Cedida

“Na UDC queremos ser unha universidade na que a diversidade sexa unha fortaleza e non unha excepción”. Con estas palabras clausuró este miércoles la vicerrectora del Campus Industrial de Ferrol e Responsabilidade Social, Ana Ares, el Campus Tecnolóxico Interuniversitario ‘Compartindo o norte’, una iniciativa formativa e inclusiva dirigido a chicos y chicas de entre 18 y 35 años con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista que desde el pasado día 1 se desarrolló en Ferrol.

Es la primera vez que la ciudad, y también el Campus, acogen una cita de estas características, organizada en esta ocasión por las universidades de A Coruña y de Cantabria en colaboración con la Fundación ONCE y la financiación del Fondo Social Europeo.

Treinta estudiantes, 21 de ellos pertenecientes al programa Espazo Compartido de la UDC y nueve al Unidiversidad de la institución académica cántabra, participaron en esta edición, en la que el aprendizaje en materias como la impresión 3D, la robótica y el diseño y desarrollo de videojuegos compartió tiempo y espacio con experiencias como las visitas a diferentes instalaciones y lugares de interés de la ciudad naval y A Coruña, como el Arsenal, Exponav, el castillo de San Felipe o el Belelle.

La vicerrectora, en el acto de clausura de la cita, incidió en que “unha sociedade avanza de verdade cando non deixa ninguén atrás e cando entende que a diversidade non é un problema que resolver, senón unha riqueza que cultivar”. En esa línea, Ares quiso destacar el trabajo del equipo humano del programa Espazo Compartido de la UDC, de la Fundación ONCE y de todas las entidades colaboradoras.

La concejala de Benestar Social, Rosa Martínez, y la delegada territorial de la Xunta, Martina Aneiros, también estuvieron presentes en el acto en el que, además de la despedida, se les entregó a todos los participantes un diploma. Aneiros señaló que el Campus Tecnolóxico Interuniversitario “se converteu nun espazo acolledor, útil e cheo de sentido, no que o importante foi estar xuntos, aprender xuntos e seguir demostrando que cando se traballa en equipo, as cousas saen mellor”.

Proyecto final

La iniciativa concluyó con la presentación del proyecto en el que los 30 jóvenes estuvieron implicados a lo largo de las dos últimas jornadas. Con el título de ‘Ciencia compartida’, los participantes pusieron en práctica los conocimientos y competencias adquiridas estos días: réplicas de la Torre de Hércules, el puente de Rande o una grúa del astillero de Navantia Ferrol realizadas en impresoras 3D y las demos de dos videojuegos de creación propia.

En esta fase de la iniciativa colaboraron activamente los profesores del programa Espazo Compartido y también de Gazapo Xestión, centro formativo con sede en Narón. Por otra parte, la Fundación Enki también se implicó en parte del programa lúdico, en concreto de deporte adaptado.