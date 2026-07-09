Pitada del comité de Navantia durante la segunda jornada del encuentro de la dirección

Este miércoles también hubo protesta a las puertas de Pazo Libunca Cedida

El comité de Navantia Ferrol sigue indignada por su ausencia del encuentro que la dirección de la empresa mantiene estos días con personal de la Armada en el Pazo Libunca y este miércoles volvió a manifestar su enfado con una pitada en el exterior del alojamiento naronés.

La parte social reclama el cumplimiento “íntegro” del convenio colectivo, especialmente lo que tiene que ver con acelerar la aplicación del contrato relevo que afecta a cerca de 400 trabajadores y trabajadoras durante los años de vigencia del acuerdo laboral (hasta 2029).

Además, exigen un plan de empleo “sólido e mantido no tempo que atenda as necesidades do negocio”, así como un programa de salidas para quienes se acojan voluntariamente a la modalidad del contrato relevo.

El comité de Navantia acusa a la dirección de excluir a la parte social de la presentación del nuevo Plan Estratégico Más información

Por otro lado, piden que se negocie el plan industrial y que se tengan en cuenta las propuestas remitidas. “Unha empresa pública non se pode dirixir dándolle as costas ao plantel”, afirma el comité.