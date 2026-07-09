Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Pitada del comité de Navantia durante la segunda jornada del encuentro de la dirección

La parte social reclama el cumplimiento “íntegro” del convenio colectivo

Redacción
09/07/2026 00:15
Este miércoles también hubo protesta a las puertas de Pazo Libunca
Este miércoles también hubo protesta a las puertas de Pazo Libunca
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El comité de Navantia Ferrol sigue indignada por su ausencia del encuentro que la dirección de la empresa mantiene estos días con personal de la Armada en el Pazo Libunca y este miércoles volvió a manifestar su enfado con una pitada en el exterior del alojamiento naronés. 

La parte social reclama el cumplimiento “íntegro” del convenio colectivo, especialmente lo que tiene que ver con acelerar la aplicación del contrato relevo que afecta a cerca de 400 trabajadores y trabajadoras durante los años de vigencia del acuerdo laboral (hasta 2029). 

Además, exigen un plan de empleo “sólido e mantido no tempo que atenda as necesidades do negocio”, así como un programa de salidas para quienes se acojan voluntariamente a la modalidad del contrato relevo. 

Pazo Libunca Comité de Navantia

El comité de Navantia acusa a la dirección de excluir a la parte social de la presentación del nuevo Plan Estratégico

Más información

Por otro lado, piden que se negocie el plan industrial y que se tengan en cuenta las propuestas remitidas. “Unha empresa pública non se pode dirixir dándolle as costas ao plantel”, afirma el comité. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620