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Ferrol

Las cámaras de vigilancia del tráfico en San Felipe comenzarán a funcionar el lunes

Más de 400 vehículos de residentes y servicios podrán utilizar la salida por el castillo

Redacción
09/07/2026 10:48
Tráfico en San Felipe
San Felipe es uno de los puntos conflictivos de la red viaria local
Emilio Cortizas
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Las cámaras de videovigilancia que el Concello ha instalado en San Felipe –a la altura de la cetárea, una, y en la salida del castillo, otra– para controlar el cumplimiento de la regulación del tráfico rodado en la zona comenzarán a funcionar el próximo lunes, día 13.

La concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, y el jefe de Policía, Eduardo Chao, se reunieron recientemente con los representantes de los vecinos para explicarles la solución consensuada a uno de los problemas más importantes que presenta la red viaria municipal. El sistema permitirá controlar el acceso de los vehículos autorizados –sobre 400 matrículas de vecinos y vecinas de San Felipe, San Cristovo y Cariño, así como taxis, furgonetas de reparto, SAF, emergencias o transporte público– a utilizar la salida hacia Ferrol por el castillo. El resto, precisaron, deberán respetar la señalización vigente y realizar la salida a través de San Cristovo.

A pesar de que desde hace tiempo hay una regulación y una señalización específica, el Concello sigue detectando incumplimientos diarios que provocan verdaderos caos en la zona, una situación a la que se suma, añade el gobierno local, el estacionamiento indebido en las zonas en las que está prohibido aparcar. 

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