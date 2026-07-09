Las cámaras de vigilancia del tráfico en San Felipe comenzarán a funcionar el lunes

San Felipe es uno de los puntos conflictivos de la red viaria local Emilio Cortizas

Las cámaras de videovigilancia que el Concello ha instalado en San Felipe –a la altura de la cetárea, una, y en la salida del castillo, otra– para controlar el cumplimiento de la regulación del tráfico rodado en la zona comenzarán a funcionar el próximo lunes, día 13.

La concejala de Seguridade, Pamen Pieltain, y el jefe de Policía, Eduardo Chao, se reunieron recientemente con los representantes de los vecinos para explicarles la solución consensuada a uno de los problemas más importantes que presenta la red viaria municipal. El sistema permitirá controlar el acceso de los vehículos autorizados –sobre 400 matrículas de vecinos y vecinas de San Felipe, San Cristovo y Cariño, así como taxis, furgonetas de reparto, SAF, emergencias o transporte público– a utilizar la salida hacia Ferrol por el castillo. El resto, precisaron, deberán respetar la señalización vigente y realizar la salida a través de San Cristovo.

A pesar de que desde hace tiempo hay una regulación y una señalización específica, el Concello sigue detectando incumplimientos diarios que provocan verdaderos caos en la zona, una situación a la que se suma, añade el gobierno local, el estacionamiento indebido en las zonas en las que está prohibido aparcar.