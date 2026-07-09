La Cámara de Comercio adecuará dos espacios de su sede en la calle María para aulas de formación

La feria de empleo sénior se celebró el pasado mes de mayo en el Auditorio Jorge Meis

La internacionalización y el impulso a la empleabilidad a través de diferentes instrumentos son los ejes sobre los que ha girado la actividad de la Cámara de Comercio de A Coruña desde que, hace poco más de un año, anunció su llegada a la ciudad.

La entidad señala que en estos meses su actividad ha experimentado un notable crecimiento, “ampliando servicios, incorporando nuevo personal y reforzando su capacidad de atención a empresas, emprendedores y demandantes de empleo”.

En ese sentido, pone de relieve el impulso que ha recibido el Polo de Emprendemento de Ferrol, que ha pasado de ubicarse en el CIS de A Cabana a la propia sede del organismo, en la calle María, en el mismo edificio que hace más de una década ocupaba la Cámara de Ferrol, ya disuelta. El convenio con la Consellería de Emprego le ha permitido a la institución, apunta, convertirse “en un espacio de referencia para el asesoramiento empresarial, el emprendimiento, la formación y la generación de oportunidades laborales”.

Así, destacan las acciones en el Concello de As Pontes, con jornadas sobre los programas Talento Joven, Talento 45+ y Somos FP, y en Ferrol, con dos Encuentros 45+ –uno poco antes de anunciar su llegada a la comarca y otra en mayo pasado– en el Auditorio que, en su conjunto, despertaron el interés de más de 500 personas que buscaban una nueva oportunidad laboral.

En lo que respecta a la formación, además de las actividades realizadas para “mejorar las competencias profesionales y facilitar la inserción laboral de sus participantes”, la Cámara anuncia que en las próximas semanas se remodelarán dos espacios de la sede como aulas especializadas.

Por otra parte, varias empresas de la comarca participaron durante los últimos meses en acciones de promoción internacional en Senegal, México, Portugal, Madeira, Azores y Estados Unidos, una oportunidad, explican desde la Cámara, para “explorar nuevos mercados, generar contactos estratégicos y reforzar su posicionamiento internacional en sectores de alto potencial”. En este ámbito se enmarca el programa Pyme Global, que organizó la jornada ‘Impulsando Galicia al Mundo’, con información sobre las opciones en otros países y los instrumentos para iniciar o consolidar su acción exterior.

Además, la Cámara subraya la incorporación de nuevos vocales al pleno cameral, “incrementando la participación y representatividad del tejido empresarial”.