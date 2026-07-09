Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

El servicio de Parques e Xardíns plantará más de 3.300 flores de temporada en la plaza de España

Operarios de la empresa responsable de estas labores realizaron trabajos de poda y reparación de mobiliario este jueves

Redacción
09/07/2026 18:21
Operarios del servicio municipal realizando labores de poda
Operarios del servicio municipal realizando labores de poda
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El servicio de mantenimiento de zonas verdes, arbolado urbano y áreas deportivas –conocido comunmente como Parques e Xardíns– plantará más de 3.300 flores de temporada en el entorno de la plaza de España. De ello dio cuenta este jueves el concejal de Obras, José Tomé, que detalló que los operarios de la empresa adjudicataria de esta prestación iniciaron ya los trabajos de conservación en dicho espacio.

Así, durante la jornada de hoy, procedieron a realizar labores de poda en arbustos y en la línea de gramíneas que bordea el extremo sur del área infantil. De igual modo, se prepararon los parterres para las mencionadas flores, plantándose ya 800 ejemplares de tabita (Salvia greggi) y salvia de los bosques (Salvia nemorosa). La próxima semana, avanzó Tomé López, se hará lo propio con 2.500 unidades de Stipa –no se detalló la variedad– y alegría guineana (Sunpatiens).

Asimismo, también se aplicó un tratamiento a los bancos de madera para mejorar su estado de conservación y prolongar su vida útil.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620