El servicio de Parques e Xardíns plantará más de 3.300 flores de temporada en la plaza de España

Operarios del servicio municipal realizando labores de poda Cedida

El servicio de mantenimiento de zonas verdes, arbolado urbano y áreas deportivas –conocido comunmente como Parques e Xardíns– plantará más de 3.300 flores de temporada en el entorno de la plaza de España. De ello dio cuenta este jueves el concejal de Obras, José Tomé, que detalló que los operarios de la empresa adjudicataria de esta prestación iniciaron ya los trabajos de conservación en dicho espacio.

Así, durante la jornada de hoy, procedieron a realizar labores de poda en arbustos y en la línea de gramíneas que bordea el extremo sur del área infantil. De igual modo, se prepararon los parterres para las mencionadas flores, plantándose ya 800 ejemplares de tabita (Salvia greggi) y salvia de los bosques (Salvia nemorosa). La próxima semana, avanzó Tomé López, se hará lo propio con 2.500 unidades de Stipa –no se detalló la variedad– y alegría guineana (Sunpatiens).

Asimismo, también se aplicó un tratamiento a los bancos de madera para mejorar su estado de conservación y prolongar su vida útil.