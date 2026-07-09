El PSOE insta al Concello a optar dentro del nuevo contrato por colectores de basura accesibles

Los contenedores se renovarán cuando se reciban los nuevos camiones de basura Jorge Meis

Con motivo de la entrada en funcionamiento del nuevo contrato de recogida de basura y limpieza viaria, el grupo municipal socialista instó este jueves al gobierno local a que opte, a la hora de elegir los nuevos colectores, por un modelo que sea accesible para personas en silla de ruedas, con movilidad reducida o de avanzada edad. Como se recordará, el encargo, que destina una partida de doce millones de euros para la renovación de maquinaria, contempla también la instalación de nuevos contenedores, dado que los futuros camiones serán de carga lateral, incompatible con los elementos actuales.

Así, por medio de un comunicado, desde el PSOE se abogó por aprovechar la coyuntura para avanzar hacia una “accesibilidade universal”. “Non ten sentido renovar os colectores con investimento público si se mantén un modelo que segue dificultando o seu uso a unha parte da cidadanía”, defendió la agrupación, insistiendo en que la eliminación de barreras físicas debe ser “un criterio básico” en el diseño urbano.

De este modo, los socialistas proponen la elección de colectores con bocas de depósito a una altura más baja y que cuenten con un mecanismo de apertura que facilite su uso a todos los vecinos. Asimismo, solicitan que, si las condiciones técnicas y de seguridad lo posibilitan, los elementos se instalen lo más cerca posible de la acera de cara a evitar que los usuarios en silla de ruedas tengan que invadir la calzada o realizar “manobras complexas” para tirar la basura.