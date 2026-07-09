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Ferrol

El Concello propone un retorno a los 60 con la proyección de la película ‘Grease’ en un autocine

La iniciativa se celebrará este sábado a las 23.00 horas en A Malata, con entrada gratuita hasta completar aforo

Redacción
09/07/2026 18:16
nuevo aparcamiento A Malata
La siguiente cita del ciclo será el sábado 25 de julio
Jorge Meis
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El Concello sigue presentando sus diferentes propuestas de ocio para los meses de verano y la última de ellas, que tendrá lugar este sábado, día 11, buscará transportar al público a la década de los 60 en los Estados Unidos. Se trata del primer autocine de la historia reciente de la ciudad naval, una iniciativa impulsada por la Concellería de Promoción Económica que busca dar “una vuelta de tuerca” a las clásicas proyecciones al aire libre que se celebran en la época estival.

La cita, como detalló el gobierno local, tendrá lugar en el aparcamiento trasero de A Malata a partir de las once de la noche y será completamente gratuita, abriéndose el acceso 15 minutos antes del inicio del único pase y hasta completar el aforo. En cuanto a la cinta elegida para esta primera proyección, como no podía ser de otro modo, será ‘Grease’, el clásico musical de 1978 protagonizado por Olivia Newton-John y John Travolta y que popularizó, entre otras cosas, esta modalidad de ver cine dentro del coche. La siguiente película de este ciclo se proyectará el sábado 25.

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