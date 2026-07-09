El BNG y la AVV de Santa Icía exigen mejoras en el parque junto a la urbanización Albatros

Los representantes del BNG junto con el presidente de la Asociación de Vecinos Cedida

El grupo municipal del BNG y la Asociación de Vecinos de Santa Icía exigieron esta mañana al gobierno local que acometa actuaciones de mantenimiento y mejora en el parque situado entre la avenida homónima al barrio y la autopista AP9, junto a la urbanización Albatros. Los nacionalistas –concretamente el diputado y candidato a la Alcaldía, Ramón ‘Mon’ Fernández, el concejal Roberto Montero y la responsable comarcal del BNG, Pilar Lozano– , que esta semana visitaron el espacio en compañía del presidente de la entidad vecinal, José Ramón Mosquera, denunciaron que el equipamiento presenta severas deficiencias que deben subsanarse, además de carencias que lo hacen menos útil y atractivo para los residentes.

“Un parque que podería ser moi utilizado pola veciñanza, máis aínda nestes días de calor, só se emprega para dar algún pequeno paseo”, lamentó Montero Castrillón, señalando que los bancos existentes, de piedra, no están a la sombra y que la zona infantil está bajo un peral, con frutos caídos que no se recogen y que atraen avispas. Asimismo, los representantes demandan la reparación del firme y los accesos al área verde, dado que tienen un acabado irregular.

A nivel de mejoras, desde la formación se aboga por la instalación de bancos en las zonas arboladas para incentivar su uso en días de calor; el traslado y reparación del parque infantil; la creación de un parque bio-saludable dentro del espacio; o la colocación de una fuente de agua potable.

Por último, los nacionalistas cargaron contra el gobierno local, afirmando que el estado de este equipamiento “forma parte da tónica de abandono xeral” de las zonas verdes y criticando “a aposta” de los populares “pola cementación e pola tala indiscriminada de árbores”, señalando como ejemplo las especies apeadas en la calle Irmandiños y en la plaza de Rosalía.