Agotadas las plazas que oferta el Puerto para participar en la procesión marítima del Carmen

Un momento de la procesión marítima, instantes antes de embarcar a la virgen del Carmen Daniel Alexandre

En solo unas horas se han agotado las plazas que ofrecía la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao para disfrutar de la procesión marítima con motivo de la festividad del Carmen.

El ente portuario rinde homenaje, un año más, a la patrona de las gentes del mar y, por quinto año consecutivo, brinda a los ferrolanos la posibilidad de disfrutar de este momento de culto a bordo de una de sus lanchas el próximo 16 de julio (19:00 horas). Un evento que se ha convertido ya en toda una tradición en Ferrol y que organiza en colaboración con la comunidad portuaria.

De este modo, en poco más de 24 horas se agotaron las 150 plazas que se habilitaron en la embarcación 'Rías Altas Uno'.

Los ciudadanos que finalmente han obtenido plaza y participarán en la travesía deberán presentarse en la dársena de Curuxeiras, el referido día 16, a las 18:15 horas, con el DNI, para poder embarcar en el buque y realizar el recorrido por la ría. Además, se habilitarán espacios para poder seguir la procesión también desde tierra, como apuntan desde la administración portuaria.

Los actos del día del Carmen comenzarán a las 19:00 horas con la salida de la Virgen en procesión desde la capilla del Arsenal. A las 19:30 horas dará comienzo la procesión marítima por la ría que durará aproximadamente una hora e incluirá la ofrenda floral para volver a continuación al puerto de Ferrol. Desde ahí la imagen de la Virgen saldrá de nuevo en procesión hacia la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.