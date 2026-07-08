SAIC avanza en la descarga de los primeros 500 vehículos en el puerto exterior de Ferrol

A las 9.00 horas de este miércoles comenzó el desembarco de vehículos en el puerto exterior Daniel Alexandre

Alrededor de medio millar de los 700 coches que transporta en su interior el ro-ro 'Anji Forever' habrán sido desembarcados al término de la jornada de este mismo miércoles en la que es la primera operación logística de la multinacional china SAIC en el puerto exterior de Ferrol.

Como un reloj, a las 6.00 de la referida jornada empezaron los trabajos para el amarre de este portavehículos que zarpó de China hace dos meses y que ha completado una travesía concebida como un ensayo general para evaluar las capacidades logísticas y portuarias de la dársena de Caneliñas.

El despliegue de la rampa de popa por la que, sobre las 9.00 horas, descendieron los primeros coches de la marca MG, se desarrolló durante algo más de una hora y ante un alarde de medios técnicos y humanos con muy pocos precedentes en la historia del puerto de Ferrol liderado por la consignataria Pérez Torres, la elegida para este hito.

Alrededor de medio centenar de estibadores se encargaron de ir descargando, uno a uno, los coches que, a partir de las próximas jornadas, se irán repartiendo por la red de concesionarios de MG en España. Se prevé que la totalidad de la mercancía quede desembarcada a lo largo de este jueves y estacionada en el recinto preparado ex profeso en la dársena. La intención de SAIC es que, aproximadamente cada mes, como confirmó esta misma semana el presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao en una entrevista en este medio, se pueda realizar una operación de estas características.

Tras la primera jornada de operaciones, este jueves tendrá lugar el acto institucional en la propia dársena, con la presencia de diferentes autoridades, entre ellas, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Como se recordará, SAIC ha presentado un proyecto para construir una planta en el puerto exterior y un centro productivo en As Pontes, con una inversión inicial de 200 millones. En principio, la intención es que la primera fase esté operativa en 2028, aunque para entonces se realizará únicamente el ensamblaje de las piezas. Será en 2031 cuando las instalaciones estén en condiciones de realizar todo el proceso. Se calcula que la iniciativa de la empresa china generará alrededor de 2.300 empleos.