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Sociedad 

Los secretos de la ciudad naval, al descubierto en una ruta promovida por Manos Unidas

La ONG contará con la colaboración de Isabel Díaz-Robles responsable de la compañía turística Ferrol Guías

Montse Fernández
Montse Fernández
08/07/2026 19:30
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Una de las visitas guiadas de Ferrol Guías por el barrio de  A Magdalena 
Jorge Meis
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La delegación ferrolana de Manos Unidas vuelve a movilizar a la sociedad local en una de sus buenas causas, en este caso de corte lúdico y solidario, como es la ruta ‘Ferrol Secreto’, que forma parte del catálogo de itinerarios guiados que oferta Ferrol Guías. La propuesta se va a celebrar el próximo martes 14 de julio, con salida fijada para las 10.30 horas del punto de encuentro, establecido en la oficina de Turismo de Curuxeiras.

Se ha acordado un cupo máximo de 35 o 40 personas, plazas que se cubrirán por orden de inscripción. Quienes quieran asistir solo tendrán que reservar en la sede de Manos Unidas, en la calle Magdalena, 230, bajo. También es posible hacerlo a través del teléfono 981 300 318.

Acción gratuita

Desde la agrupación local de la ONG recuerdan que se trata de una actividad gratuita, aunque con fines solidarios, de modo que quien quiera realizar alguna donación económica podrá hacerlo al término del recorrido, que tendrá una duración de poco más de 1,5 horas, aproximadamente.

El itinerario propuesto para este día permitirá conocer numerosas curiosidades de la ciudad en un circuito peatonal que se centra en el casco histórico (Ferrol Vello y barrio de A Magdalena), siguiendo la que se conoce como primera milla del Camino Inglés. Díaz-Robles se encargará de ir desgranando la historia a cada paso que recorran, pero también compartirá un sinfín de anécdotas y curiosidades que han hecho de la urbe naval la ciudad que es hoy.

Manos Unidas anima a la vecindad que todavía no conozca los secretos ocultos de la zona a que se anoten en esta iniciativa y disfruten del recorrido sugerido por Ferrol Guías.

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