Los historiadores del Consello de Memoria Democrática piden una reunión para abordar el ‘skatepark’

Acto de inaguracióndo del monumento, en febrero de 2024 Jorge Meis

El lugar elegido por el gobierno local para construir un ‘skatepark’ en Canido, en el parque Antón Varela, cerca del Memorial ás Vítimas do Franquismo, sigue generando rechazo entre organizaciones y colectivos, pero también entre personas a título individual que en su momento tuvieron un papel protagonista en el lanzamiento de una iniciativa que, tras años de idas y venidas, se inauguró en 2024. Es el caso de los historiadores Xosé Manuel Suárez y Bernardo Máiz, que son los dos únicos historiadores que forman parte del Consello de Memoria Democrática de Ferrol, que este miércoles presentaron por registro una solicitud a la presidencia del foro, el concejal Javier Díaz Mosquera, para que convoque de urgencia una reunión con el objetivo de debatir sobre “a conveniencia da construción do parque” en una zona que, aseguran, podría desvirtuar el sentido simbólico de la escultura.

Suárez y Máiz se suman así a organizaciones que ya expresaron su oposición a que el parque de patinaje se levante en esa zona, como Ferrol en Común y Bloque Nacionalista Galego, además de asociaciones como Memoria Histórica Democrática, a las que este miércoles se unieron el PSOE y también el Partido Comunista de Galicia.

Los socialistas, a través de la concejala Montserrat Dopico, denunciaron la “aleivosía veraniega” que supone “sacar a licitación as obras do ‘skatepark’ “a carón dun espazo especialmente sinalado da Memoria en Ferrolterra e a piques de que a cidade sexa declarada oficialmente como Lugar de Memoria Democrática”.

Montserrat Dopico asegura que la “única estratexia do PP é a confrontación ideolóxica perpetua”

Para Dopico, es una “falta de respecto” que a estas alturas se reactive la inversión, cuando hace precisamente un año el pleno debatió la protección del entorno “e pedira o cambio de emprazamento”. “Este movemento que fai agora o PP”, dice, “responde a unha táctica deliberada para evitar a contestación social e impedir que a cidadanía tome cartas nun asunto tan sensible coma este”. Además, la edila aseguró que el PP “volve actuar polas costas e con nocturnidade, como xa fixo o ano pasado co traslado do Arquivo municipal. Utilizar o mes de xullo para reactivar un proxecto conflitivo é a proba de que o alcalde sabe que está a pisotear a sensibilidade dos veciños e dos colectivos memorialistas de Ferrol”.

El PSOE, que pide la paralización de la licitación, se suma a la petición de convocatoria urgente del Consello de Memoria Democrática, subraya que no se opone al parque, pero sí apuesta por un cambio de localización. “O PP non ten proxecto de futuro para Ferrol e a súa única estratexia é a confrontación ideolóxica perpetua. Prefiren acender debates estériles e fracturar a sociedade civil en lugar de sentarse a dialogar e buscar un consenso”, denuncia Montserrat Dopico.