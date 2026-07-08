La caza de ballenas en el norte peninsular centrará una nueva presentación literaria en el Museo de Historia Natural de Ferrol

El museo local está presente en la obra de Álex Aguilar y Max Aguilar AEIG

La Sociedade Galega de Historia Natural organiza una nueva presentación literaria en sus dependencias. Se trata del libro de Álex y Max Aguilar, ‘La huella ballenera en el norte de la península Ibérica’, que recopila el conocimiento sobre esta industria.

Durante casi un milenio, precisan desde la entidad, “os produtos das baleas alimentaron e vestiron ás persoas, iluminaron cidades, construíron estruturas e mesmo, dunha maneira case que involuntaria, encheron as arcas da Igrexa”.

El libro, profusamente ilustrado, recopila rutas, villas y museos especializados en Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco, lugares en los que se desarrollaba esta actividad pesquera e industrial. La obra comienza con una introducción histórica, profundizando en aquellos lugares donde todavía sobrevive un rastro claramente visible del pasado ballenero. Así, el libro no solo reconstruye una práctica que configuró la identidad de los territorios, sino que también ofrece una perspectiva única sobre lugares con un patrimonio excepcional, como precisan desde la SGHN, que añaden que la entidad “ocupa un apartado moi relevante nesta interesante historia”.

El evento se celebrará en el salón de actos del Museo de Historia Natural (sábado 18 julio a las 12.00 horas), con aforo abierto a la ciudadanía en general.