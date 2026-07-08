Finaliza el despliegue de la rampa del 'Anji Forever': todo preparado para el desembarco de SAIC en Ferrol

El 'Anji Forever' al comienzo del despliegue de su rampa, este miércoles en Caneliñas G. F.

La cuenta atrás para el desembarco del primero de vehículos de SAIC en el puerto exterior de Ferrol está a punto de finalizar.

La maniobra de amarre comenzó a las 6.00 horas de este miércoles, cuando los prácticos se hicieron cargo del gobierno del 'Anji Forever', que ha culminado el transporte de los coches, de la marca MG, desde Asia por el cabo de Buena Esperanza, en una travesía que le permitirá a la multinacional china afinar en la operativa que se seguirá mientras no funcione la fábrica que levantará en el puerto exterior.

La actividad en la dársena es frenética y el personal de Pérez Torres, la empresa que se encarga de efectuar la primera descarga para SAIC, se prepara para recibir en tierra el primer vehículo de los 700 que componen este primer envío.

José A. Álvarez Vidal: “SAIC é un reto grande e iso é o que o fai apaixonante” Más información

La operación se desarrollará durante las próximas horas de este miércoles y los vehículos se depositarán una zona vallada en los últimos días.