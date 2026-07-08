Correos ofrece en su oficina principal de Ferrol el nuevo sello dedicado al Camino de Santiago

Personal de la oficina de la plaza de Galicia Camino Santiago en Correos Ferrol

La oficina principal de Correos en Ferrol ya tiene a disposición de clientes y coleccionistas el nuevo sello conmemorativo que han editado, que se dedica al Camino de Santiago, concretamente a uno de los símbolos más representativos de las rutas jacobeas, como es la concha amarilla. Con esta emisión, la compaña pone en valor esta imagen que es referente internacional de las peregrinaciones a Santiago de Compostela.

La concha amarilla con un fondo azul fue creada a finales de los años 80, a petición del Consejo de Europa, por el artista plástico y diseñador gráfico Pedro García Ramos. Cabe destacar que las estrías de la concha simbolizan los diferentes trazados que culminan en la plaza del Obradoiro frente a la catedral de Santiago.

El distintivo tiene tarifa B, por lo que es válido para envíos a Europa. Esta emisión especial viene en packs de cinco unidades. Los ‘Tusello’ del Camino de Santiago constituyen una propuesta más vinculada a las rutas jacobeas, que se unen a los servicios de transporte de Mochilas; el envío de bicicletas y maletas, la consigna en Compostela o la tarjeta prepago Mastercard. Los detalles de estos y otros servicios relacionados con estos trayectos se puede consultar en la web www.elcaminoconcorreos.com.