Cáritas, Cruz Roja y Concello unen esfuerzos en favor del pueblo venezolano

Un momento del encuentro con entidades sociales y venezolanos que residen en Ferrol Concello

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, se reunió este miércoles con la coordinadora de Acción Social de Cáritas Mondoñedo-Ferrol, Cristina Pereiro, así como con la presidenta de Cruz Roja en Ferrol, Carmen Fernández, y varios vecinos venezolanos que viven en la ciudad, naturales de algunas de las zonas más afectadas por los terremotos que azotaron Venezuela la pasada semana.

Durante el encuentro trasladaron al equipo municipal los detalles de la labor humanitaria que ambas entidades están llevando a cabo para recaudar fondos y ayuda para colaborar con el pueblo venezolano en el camino hacia su recuperación.

Así, Cruz Roja desplegó un hospital de campaña con capacidad para prestar asistencia a 30.000 personas, coordinando esta atención con una atención integral de salud, bienestar, protección y prevención. Por su parte, Cáritas activó sus protocolos de respuesta rápida para cubrir las necesidades más urgentes de los venezolanos a través de su red internacional de centros de apoyo, distribuyendo agua potable, kits de higiene y alimentos de emergencia, entre otros recursos básicos.

El regidor saludando a varias residentes venezolanas Concello

Durante la reunión el alcalde trasladó la solidaridad del Concello de Ferrol hacia el pueblo venezolano ante esta tragedia sufrida y ensalzó el trabajo que desarrollan estas dos entidades sociales con presencia local para ayudar a las personas afectadas por los terremotos sucedidos el pasado 24 de junio. Desde el Ayuntamiento informan de que se puede colaborar con Cáritas Venezuela a través de la cuenta: IBAN DE98 3606 0295 0035 1530 12 y también comparte los datos de la de Cruz Roja: IBAN ES44 0049 0001 5321 1002 2225 (Bizum 33512).