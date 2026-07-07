Todos querían a Tkachenko: el paso del “gigante” por Ferrol con la URSS es lo más “mítico” que se recuerda del Mundobásket

Tkachenko, ídolo de masas en Ferrol, en el parqué de A Malata José Mauriz

Aquellos que en aquel julio de 1986 tuviesen la edad suficiente como para atesorar recuerdos del Mundobásket coincidirán en resaltar, cuando hablen sobre ello, cualquier anécdota con un protagonista común: Vladímir Tkachenko.

El pívot soviético, el más alto de todos los jugadores que se dieron cita en Ferrol con sus dos metros 20 centímetros, medía lo mismo que su colega Arvidas Sabonis —quien rompió un tablero en el primer entrenamiento de la URSS en A Malata—, pero su “mostacho” setentero se convirtió en todo un icono.

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La prensa de la época no tardaría en llamarles “gigantes” y, lo cierto es que, cuando paseaban por la ciudad no pasaban desapercibidos y eran a los que más fotografías les pedían. Pero también destacaban en la cancha, junto al trío Homicius, Kurtinatis y Tikhonenko y al resto de una plantilla para la que el Grupo B fue prácticamente un paseo. De hecho, el divulgador cultural Pepe Cunha recuerda cómo las enchufaba de tres el bueno de Vladímir.

'Simago Lover'

Son innumerables los recuerdos que estos días afloran sobre el paso de los combinados por la ciudad, sobre todo de los que venían de países comunistas. De Cuba, por ejemplo, se relata que acabaron con las existencias de las lencerías de la zona haciendo acopio de ropa interior para sus mujeres. También Tkachenko se surtió, pero en este caso de zapatillas deportivas, en una imagen que quedó para el recuerdo porque alguien disparó con su cámara y lo situó dentro de Simago.

La fantástica postal de la ilustradora ferrolana Elga Fernández Lamas

Así mismo, el vecindario de San Valentín, barriada obrera, no se olvida de que la selección de la URSS les hizo una visita y no escatimó en despachar autógrafos aquí y allá a todos los chavales que acudieron a la pista. No obstante, en horario no infantil también hacían sus incursiones y, tal como cita Chiqui Barros en su libro ‘Mundobásket 86, Ferrol, 5-10 de julio’ (Club de Prensa, 2013), “en este aspecto, soviéticos y uruguayos se llevaron la palma”.

En A Malata, con permiso de los angoleños —que se convirtieron en los favoritos de las gradas—, la revista ‘Nuevo Básket’ recogía que en su último encuentro, el seleccionador, Vladimir Obukhov, sacó a jugar al “gigante” por petición popular porque “fue, sin duda, el jugador que más simpatías despertó, sobre todo entre los niños”.

Tkachenko y Sabonis atendiendo a la prensa, con traductora José Mauriz

El entrenador diría al periodista que la ciudad era “muy bonita, pequeña pero acogedora, además de que podemos lograr una medalla, creo que lo pasaremos bien”, destacando que los menores ferrolanos “son los que más entienden de baloncesto porque conocen todos nuestros nombres a la hora de pedirnos autógrafos. Además, con las caras que tienen, es difícil negárselos”.

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No se imaginaba este hombre que 40 años después aún seguimos llamando Tkachenko, en plan “coñero”, a los que no levantan muchos palmos del suelo y que su pívot se convertiría en una postal de culto ilustrada por la gran Elga Fernández Lamas.