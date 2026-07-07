Publicada la convocatoria para la contratación de cinco administrativos municipales

El Concello creará una bolsa con aquellos que superaron las pruebas Emilio Cortizas

El Boletín Oficial de la Provincia, en su edición de hoy martes, recoge la convocatoria y las bases para el proceso de contratación de cinco nuevos auxiliares administrativos para el Concello ferrolano. Las plazas, de turno libre, provienen de la Oferta de Empleo Público (OEP) del pasado 2025.

“Seguimos co maior proceso de reorganización da historia de Ferrol”, aseguró la concejala responsable del área de Recursos Humanos, Susana Sanjurjo, incidiendo en que el objetivo de la administración local con este procedimiento es ofrecer a los vecinos “un trato persoal e directo”, agilizando al mismo tiempo las tramitaciones consistoriales. De igual modo, la edila insistió en que es también la primera vez que se impulsa una OEP un año después de su puesta en marcha.

En cuanto a los requisitos, además de los fijos para esta clase de procedimientos, el Concello destacó que los aspirantes deben contar con la ESO o titulación equivalente –o estar tramitando tales grados en el momento en el que se opta a la plaza–, además de tener que acreditar, mediante una prueba específica o con un título, un conocimiento de gallego de nivel Celga 3 o superior. Asimismo, la selección será por oposición, con dos pruebas de carácter eliminatorio además de la lingüística en caso de ser necesaria.

Por último, desde el gobierno local se señaló que el plazo de presentación de solicitudes y documentación será de 20 días hábiles a contar desde la mañana siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado (BOE). La remisión de instancias se realizará preferentemente a través de la Sede Electrónica. Asimismo, aquellos aspirantes que superen la primera prueba pero que no sean seleccionados entrarán automáticamente en la lista de espera para la potencial cobertura temporal de estas plazas de auxiliar administrativo.