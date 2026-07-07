Ningún grado del Campus Industrial cierra admisión en el primer cupo

Campus Industrial de Ferrol Daniel Alexandre

La Comisión Interuniversitaria de Galicia –CIUG– ha hecho pública la apertura del primer plazo de matrícula en las titulaciones con límite de plazas en las tres universidades y campus de Galicia.

De 14 grados universitarios que se imparten actualmente en el Campus de Ferrol, no se ha cerrado en este primer cupo ninguno de ellos, frente a los dos que el año pasado ya no admitían nuevas matrículas en la primera convocatoria –Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto y Xestión Industrial da Moda–, contando este año con una nota de corte superior.

Es la simultaneidad de los grados de Enxeñaría mecánica e Enxeñaría naval e oceánica, con una nota de corte de 12, el grado que exige mejores resultados. Le sigue Relacións Internacionais, con un 11,134; Enfermaría, con un 11,091 y Xestión Industrial da Moda, con un 10,612 –el año pasado se exigía un 10,316–.

El grado abierto de Enxeñaría Industrial tiene una nota de corte de 10,554 y Enxeñaría de Deseño Industrial e Desenvovemento do Produto requiere de un 9,808 –el año pasado, que fue una de las que cerró cupo en el primer llamamiento, se exigía 9,158–.

Con un 9,2 se puede acceder en el Campus Industrial de Ferrol a Enxeñaría Mecánica y a Podoloxía, mientras que los de más baja nota de corte son los grados de Enxeñaría Naval e Oceánica, con un 6,190 y los de Enxeñaría Eléctrica –dual–, Industrial e Automática y la de Tecnoloxías Industriais, que junto con Relacións Laborais e Recursos Humanos requieren tan solo una nota de 5.

Por tanto, solo podrán formalizar su matrícula aquellos alumnos y alumnas que posean una calificación igual o superior a la de la última persona convocada en cada titulación.

La matrícula, de este modo, se abre para el alumnado de las Probas de Acceso á Universidade–PAU–, titulados de Formación Profesional, mayores de 25 y 45 años, extranjeros de países no miembros de la Unión Europea, deportistas y estudiantes con discapacidad preinscritos en junio.

El estudiantado puede ya desde ayer consultar su situación en las listas de admitidos y de espera vía internet, a través del programa Nerta y en la dirección ‘ciug.gal’ o bien llamando al teléfono de consulta de la CIUG 881 971 006 o cualquiera de los LERD. El plazo de este primer llamamiento de matrícula concluye el jueves, día 9, a las 23.59 horas y cada Universidad posee su propio enlace.

De toda Galicia, el único grado que en esta ocasión tiene cerrada ya la matrícula es Medicina, en Santiago de Compostela, con una nota de corte de 12,844.

El grado universitario que tiene en Galicia la nota más alta de corte de admisión es la de simultaneidad de Matemáticas e Física, que se imparte en Santiago, y que requiere un 13,449, seguida de la de Enxeñaría Informática e Matemáticas, con un 13,046