La Autoridad Portuaria ofrece 150 plazas para participar en la procesión del Carmen

Un momento de la procesión del Carmen del año pasado Daniel Alexandre

La Autoridad Portuaria Ferrol-San Cibrao vuelve a poner a disposición de los vecinos la embarcación ‘Rías Altas Uno’ para participar en la procesión marítima de la festividad del Carmen, que se celebra el próximo 16 de julio (19.30 horas). El evento se ha convertido ya en una tradición local que se ha recuperado de mano de la comunidad portuaria.

Las personas interesadas en participar y acompañar a la patrona de las gentes del mar en su recorrido por la ría podrán solicitar una de las 150 plazas ofertadas hasta el domingo día 12 –o hasta cubrir el cupo– en la web de la Autoridad Portuaria (www.apfsc.es) y rellenar el oportuno formulario. La adjudicación se hará por orden de inscripción.

Los ciudadanos que finalmente participen en la travesía deberán presentarse en la dársena de Curuxeiras a las 18.15 horas del día 16, presentando el DNI para poder embarcar y realizar el recorrido. Además, informan desde el Puerto que se habilitarán espacios para poder seguir la procesión también desde tierra.

Los actos del día del Carmen darán comienzo a las 19.00 horas con la salida de la Virgen en procesión desde la capilla del Arsenal. Media hora más tarde empezará el desfile marítimo por la ría, que se prevé dure una hora. Durante el recorrido se hará la tradicional ofrenda floral, tras la cual se regresará al puerto de Ferrol, desde donde se trasladará de nuevo a la patrona de las gentes del mar hacia la iglesia de Nuestra Señora del Socorro.