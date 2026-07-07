El PSOE denuncia la avería de la silla anfibia para personas con movilidad reducida de Caranza

Silla anfibia y uno de los nuevos andadores especiales del Concello Cedida

El grupo municipal socialista cargó este martes contra el gobierno local de Ferrol por la avería de la silla anfibia para personas con movilidad reducida, usuarias de la playa de Caranza. La incidencia, según detallaron el lunes a este Diario varios afectados, se remonta al pasado 2025, si bien durante dicha temporada veraniega se pudo usar el equipamiento gracias a un arreglo improvisado.

No obstante, el problema, como afirma el PSOE, no se solventó a tiempo para la presente campaña, lo que está impidiendo a varios vecinos disfrutar del arenal. “A accesibilidade non pode quedar nun compromiso sobre o papel. Require servizos que funcionen e unha administración que se anticipe a estas situacións, en lugar de actuar cando xa se produciu o prexuizo”, lamenta la formación.

En este sentido, los socialistas denuncian que no es “aceptable” que se produzca una avería de estas características “no momento en que máis se necesita” este equipamiento, insistiendo en que el cuidado y mantenimiento preventivo de estos elementos “é unha obriga do Concello”. Así, desde el grupo municipal se insta al Concello a revisar o sustituir esta silla anfibia y el resto de material de accesibilidad de las playas.

Nuevos elementos

El gobierno local, por su parte, ha querido responder a estas críticas explicando que la demora en la reparación tanto de este elemento como del existente en la playa de Doniños se debe a la rotura de una pieza específica que debía fabricarse para acometer la reparación. Dichos componentes, insistió, se recibirán esta misma semana, por lo que ambas sillas anfibias volverán a estar operativas en cuestión de días.

Por otro lado, el Concello anunció la adquisición de dos andadores especiales para facilitar el acceso a personas con movilidad reducida a los arenales de Caranza y Doniños.