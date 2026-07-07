El Concello destina 360.000 euros a la renovación del firme de la avenida de Castelao

El gobierno local señaló que el arreglo de este vial es una de las reclamaciones históricas del barrio Daniel Alexandre

El Concello de Ferrol destinará una partida de 360.135,59 euros a la renovación y mejora del firme de la avenida de Castelao, en el barrio de Caranza. El proyecto, que aún no ha entrado en fase de licitación, fue aprobado este lunes en Xunta de Goberno Local, señalando el ejecutivo ferrolano que el mismo busca “dar resposta a unha demanda histórica” de los residentes de la zona.

En cuanto a la intervención en sí, que tendrá un plazo de ejecución de tres meses, desde el Consistorio se detalló que la plataforma para la circulación rodada presenta a día de hoy “un evidente estado de deterioro”, con zonas con baches, fisuras y malformaciones que dificultan el tráfico “e ocasionan molestias tanto a condutores como a peóns”, además de incrementar el riesgo de accidentes. Así, la actuación afectará a una superficie de 10.446 metros cuadrados, si bien no se ha detallado si se trata de la totalidad del vial –es decir, entre las dos intersecciones con la avenida do Mar– o solo un tramo del mismo.

Las obras consistirán en el fresado de toda la superficie, dejando una altura de seis centímetros en la unión de la calzada con las aceras, las tapas de registro y alcantarillas y los cruces con otras calles, mientras que en la parte central se igualará para mantener en toda la carretera el mencionado grosor una vez aplicada la nueva capa de asfalto. De igual modo, se realizará el saneamiento del estrato intermedio del firme en aquellos tramos con daños más profundos.