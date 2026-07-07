El comité de Navantia acusa a la dirección de excluir a la parte social de la presentación del nuevo Plan Estratégico

El comité de empresa compareció ante los medios a las puertas del restaurante Pazo de Libunca Daniel Alexandre

Representantes del comité de empresa de Navantia Ferrol se reunieron este martes a las puertas del hotel y restaurante Pazo Libunca, en Narón, para denunciar que, en su interior, la compañía pública estaba celebrando un acto de presentación de su nuevo Plan Estratégico a la Armada, una cita de la que, aseguraron, la parte social había sido excluida. Esta coyuntura, apuntaron los portavoces, resultaba especialmente negativa teniendo en cuenta el desencuentro entre la dirección del grupo naval y los sindicatos precisamente por la negociación de dicha futura hoja de ruta.

No obstante, según aclaró posteriormente la propia Navantia, la mencionada presentación resultó no ser tal, sino un encuentro entre personal directivo de la compañía que se celebra, por lo general, con periodicidad bianual en diferentes centros de trabajo tanto para conocer sus capacidades operativas y los contratos en marcha, como para abordar retos y oportunidades a medio y largo plazo. De hecho, la anterior reunión –Executives Convention 2024– tuvo lugar en el municipio de Rota, en Cádiz, a bordo del LHD ‘Juan Carlos I’.

Asimismo, el grupo naval insistió en que no era un acto dirigido a la Armada, apuntando que el Almirante Jefe del Arsenal de Ferrol (Alarfer) había sido invitado “por deferencia” y que el mencionado restaurante fue elegido para la cita al no contar ni los astilleros ni las dependencias castrenses con espacios adecuados para su celebración.

Falta de diálogo

En cualquier caso, los representantes sindicales aprovecharon la ocasión para denunciar la falta de diálogo respecto al Plan Estratégico, señalando que no han recibido respuesta a las aportaciones que han realizado. “Eles están a dirixir esta empresa coma se fose o seu ‘cortijo’ particular. Esta é unha empresa pública donde se ten que dar explicacións, contas de saber que cartos se están a gastar”, aseguró el presidente del comité, Carlos Díaz (MAS), lamentando que la plantilla “está a facer preguntas” que ellos como representantes no pueden responder por la falta de información.

En este sentido, el portavoz insistió en que era “fundamental” negociar la hoja de ruta, dado que requiere “investimentos cruciais para o futuro da comarca”, como son los diques de construcción y reparación, potenciar la Fábrica de Turbinas, o redoblar su apuesta por las renovables en Ferrol y Fene. “Temos un plan de emprego e a nosa reivindicación é ambiciosa”, afirmó, señalando que plantean más de 1.200 incorporaciones para las factorías de la ría, pero que “ninguén” quiere sentarse con la parte social para abordar estas propuestas.

Esta falta de diálogo, incidió el presidente del comité, se extiende también al propio convenio colectivo, sobre todo en materia de empleo, y a otras inquietudes de la representación sindical, como es el caso de la imputación de la máxima responsable de la SEPI –accionista mayoritario de Navantia– y su impacto en futuras inversiones en el astillero. Volviendo al tema de los puestos de trabajo, Díaz señaló que se encuentran “atascados” los contratos de relevo, en tanto que la dirección comprometió “hai un par de meses” unas 120 vacantes, pero que por el momento solo han salido de los astilleros una veintena de profesionales a través de esta modalidad y que el último anuncio de la empresa situaba la cifra en 50 nuevas incorporaciones este mes.

Por último, desde la parte social se advirtió a la compañía de que, “de seguir con esta actitude, vannos ter enfronte”. A este respecto, el presidente aclaró que no se ha planteado un calendario de protestas como tal, sino acciones reivindicativas enfocadas a retrasar hitos de los proyectos en marcha, como la inminente puesta de quilla de una de las fragatas F-110, o ser más exhaustivos con el control horario.

Estudiando las propuestas

Por su parte y en relación al Plan Estratégico, desde Navantia se insistió en que es un documento que no está aprobado y que sigue en fase de elaboración. Concretamente, en estos momentos se están “estudiando y evaluando” las propuestas planteadas por la parte social, con la que, afirmó, se mantiene un “diálogo constante”.