BNG y Ferrol en Común piden que se paralice la licitación del skatepark de Antón Varela

Desde FeC se planteó un cambio de ubicación de las instalaciones Daniel Alexandre

La reactivación del proyecto para la construcción de un skatepark en el parque Antón Varela de Canido ha desatado las críticas de la oposición ferrolana, que censuran la falta de diálogo por parte del gobierno local para definir la localización de estas instalaciones. Así, tanto el BNG como Ferrol en Común (FeC) trasladaron hoy al Concello, en el marco de la última comisión ordinaria de Patrimonio, su rechazo a este proyecto en los términos en los que está planteado, solicitando que se paralice el proceso de licitación de las obras anunciado ayer lunes.

Los nacionalistas, por una parte, consideran “un erro” esa ubicación, asegurando que la decisión de seguir adelante en el mencionado parque “dana seriamente unha das zonas verdes máis salientábeis da zona e provoca unha forte división na cidade”. En este sentido, desde el grupo municipal se incidió en la “forte carga simbólica” de este espacio, dado que acoge el monumento a las víctimas del franquismo –uno de los motivos por los que las asociaciones memorialistas de la ciudad rechazaron la propuesta–, por lo que consideran que estas instalaciones atentan precisamente contra esa faceta. De igual modo, critican que la decisión de mantener la localización inicial se realizase de forma “unilateral” y en plena época estival.

Por su parte, Ferrol en Común interpreta la recuperación del proyecto como “unha búsqueda do conflito permanente” por parte del PP, señalando que, si bien están a favor de la construcción de este equipamiento en la ciudad –de cara a impulsar más políticas de juventud–, la elección del parque Antón Varela “despreza total e absolutamente a memoria histórica”. A juicio de la formación, el Concello debería “frear esa licitación, dialogar coas partes, convocar de inmediato o Consello da Memoria” y “atender” a las diferentes propuestas de los colectivos afectados. De hecho, desde FeC plantean que se desarrolle en la plaza Rancho da Praça, dado que cuenta con espacio suficiente y ayudaría a revitalizar el barrio de A Magdalena.