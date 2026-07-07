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Ferrol

Aspaneps recibe el nuevo vehículo subvencionado por la Diputación

La diputada de Política Social, Mar García Vidal, se desplazó a Ferrol para entregarlo

Redacción
07/07/2026 16:31
Vehiculo Aspaneps
Personal de Aspaneps junto a la diputada provincial Mar García frente al vehículo de transporte para personas usuarias
Cedida
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La Diputación de A Coruña tomó parte ayer en el acto de entrega de un nuevo vehículo para Aspaneps. La unidad tractora se ha adquirido gracias a una subvención provincial y que permitirá reforzar el servicio de transporte de las personas usuarias del centro ocupacional de la entidad, facilitando desplazamientos diarios, así como su participación en acciones terapéuticas, formativas, culturales o de inclusión social. 

La diputada de Política Social, Mar García, se desplazó hasta el centro para participar en la entrega del equipamiento para la asociación ferrolana. “A mobilidade é fundamental para garantir autonomía, igualdade de oportunidades e participación social. Por iso, desde a Deputación apoiamos ás entidades que, como Aspaneps, traballan cada día para mellorar a vida das persoas”.

Desde la entidad social agradecieron el respaldo de la administración provincial para poder adquirir el vehículo, que permitirá ofrecer un servicio “máis seguro, eficiente e adaptado ás necesidades actuais das persoas usuarias”, indicaron.

En la actualidad, el centro ocupacional de la asociación cuenta con 24 plazas, 20 de ellas concertadas y cuatro privadas.

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