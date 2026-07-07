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Ferrol

Abierto el plazo de inscripción para 'As Nacións Unidas no mundo do século XXI’ en el Campus ferrolano

La actividad tendrá lugar en el mes octubre

Redacción
07/07/2026 22:34
Christoph Scheinnmoser Igadi
Christoph Scheinnmoser, del Igadi
Cedida
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El Campus Industrial de Ferrol y el Instituto Galego de Análisis e Documentación Internacional –Igadi–, en colaboración con el Observatorio de la Política China (OPCh), abren el plazo de inscripción en el Curso ‘As Nacións Unidas no mundo do século XXI: Gobernanza Global, Agenda 2030 e o Papel de Asia’, que tendrá lugar a lo largo del mes de octubre, en la Facultade de Humanidades e Documentación.

Se trata de una nueva propuesta formativa que ofrece un análisis del papel de las Naciones Unidas en el contexto internacional, poniendo el foco en la forma de gobernar actual, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS– de la Agenda 2030 y en la creciente relevancia de Asia en la configuración del orden mundial.

El programa se desarrollará con ponencias los días 7, 14, 21 y 28 de octubre con expertos en Geopolítica y representantes del Igadi y el OPCh.

La actividad está abierta a toda la comunidad universitaria y también al público general que esté interesado en los contenidos del programa.

La asistencia es libre y gratuita hasta completar aforo de la sala y las personas interesadas en obtener más información pueden contactar con la organización a través de la dirección electrónica info@igadi.gal.

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