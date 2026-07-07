Abanca, condenada a pagar 20.000 euros a una ferrolana víctima de una ciberestafa

La víctima denunció los hechos tras comprobar que había sido embaucada Daniel Alexandre

La Sección Civil del Tribunal de Instancia de Ferrol condenó recientemente a Abanca a abonar 19.990 euros a una clienta de la ciudad naval que fue víctima de una estafa telemática.

Los hechos, según detalló la representación legal de la afectada, se remontan al mes de enero de 2025, cuando la denunciante recibió en su móvil, dentro del buzón de mensajes de la entidad financiera, una comunicación que la alertaba de “un inicio de sesión desde un nuevo dispositivo”. Escasos minutos después, la mujer recibió una llamada desde un teléfono fijo donde una persona, fingiendo ser una operadora de Abanca, le informó de que debía transferir sus ahorros a una “cuenta segura” tras detectarse movimientos fraudulentos en su nombre. Así, la víctima realizó dos traspasos, de 10.000 euros cada uno. No obstante, al día siguiente, tras comprobar que se trataba de una estafa, la vecina denunció los hechos ante la Policía, además de reclamar la cuantía al banco.

De este modo, si bien la entidad defendió que la mujer actuó con negligencia –y que, en cualquier caso, debía ser la compañía telefónica quien abonase el reintegro–, la magistrada titular del Juzgado ferrolano entiende que, por las técnicas empleadas, no era posible que la clienta se percatase del engaño.