La Xunta licita la construcción de otras 58 nuevas viviendas en el ferrolano barrio de O Bertón

Recreación del nuevo inmueble Cedida

El Consello da Xunta ha aprobado la licitación del contrato de ejecución de las obras de construcción de 58 viviendas de promoción pública en la parcela P-15 del barrio ferrolano de O Bertón.

El importe de licitación del contrato será de 10.278.515,13 euros y la parcela donde se situarán las viviendas de promoción pública (VPP) tiene una superficie de 1.882 metros cuadrados.

El edificio se construirá según el proyecto redactado por UTE Monteoliva-Fraga y Mantiñán Bertón 2, que fue licitado por 452.957,74 euros.

La edificación proyectada tiene una superficie construida total de 8.698,04 m2 y constará de una planta de sótano destinada a garajes, trasteros y locales de instalaciones, que ocupa toda la superficie de la parcela; planta baja dedicada a soportales de uso público, seis portales de acceso y locales de instalaciones, reserva para el almacén de contenedores de la basura, cuartos de limpieza, trasteros, cuarto de comunidad y cuatro locales comerciales.

Las plantas altas están destinadas a uso de vivienda.

Así, el primero, segundo y tercero serán 16 residencias por cada planta (tres viviendas de un dormitorio, siete de dos y 6 viviendas de tres dormitorios en cada una de las plantas.

Por su parte, la planta cuarta estará destinada a 10 viviendas, una de ellas de un dormitorio, cinco con dos y 4 de tres dormitorios cada una.

Todos los servicios de instalaciones, almacenes, cuartos de limpieza, trasteros y locales comerciales están en la planta baja.

Con esta nueva construcción, La Xunta tiene en marcha actualmente en la ciudad naval un total de 353 viviendas de promoción pública, todas ellas en parcelas que ya han sido urbanizadas por la administración autonómica.

Mejoras en centros educativos

El Consello de la Xunta abordó también en la sesión de esta semana las obras de mejora en centros educativos, aprovechando las vacaciones escolares.

En este paquete de actuaciones se incluyen la rehabilitación integral de centros integrales de FP como el de Leixa, en Ferrol, por un importe de 1,9 millones de euros; el IES Sofía Casanova, con una actuación de 1,3 millones o el CEIP de A Gándara, en Narón, por una cuantía de 1,4 millones de euros.

En el total de la provincia de A Coruña se realizarán en la temporada estival 33 actuaciones por importe de 38 millones de euros.

Además de las obras de mayor envergadura, la Consellería de Educación ejecutará actuaciones de pequeño y mediano tamaño que se enmarcan en el Plan de Benestar e Accesibilidade na escola Ben_Estar 2026.

Son actuaciones muy necesarias, explican desde la Xunta, que abarcan trabajos de pintura, reformas de la instalación eléctrica, fontanería, saneamiento, baños, calefacción, mejoras en patios, cambios puntuales de ventanas, puertas o lucernarios o renovación de cocinas.