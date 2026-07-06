La reforma del Torrente Ballester se iniciará “nas próximas semanas”

El centro cultural albergará en el futuro el Museo de Ferrol Jorge Meis

Los trabajos contemplados en el proyecto de reparación de patologías y modernización del centro cultural Torrente Ballester para su adecuación de cara a que pueda albergar el futuro museo de Ferrol comenzarán “nas próximas semanas”. Así lo anunció este lunes el gobierno local después de que la XGL diese el visto bueno al plan de seguridad y salud de la intervención, último trámite pendiente antes de iniciar las obras.

El Consistorio, de este modo, recordó que se trata de una actuación valorada en 476.514 euros, que será cofinanciada por la Consellería de Cultura, y con un plazo de ejecución de seis meses –por lo que, de no presentarse imprevistos, estará finalizada durante los primeros compases del próximo 2027–.

Respecto al proyecto en sí, el gobierno local señaló que este espacio presenta “deficiencias funcionais” que deben solventarse de cara al futuro uso museístico del mismo, tales como humedades y filtraciones, iluminación deficitaria, problemas en la cubierta o falta de accesibilidad, entre otros. Así, la iniciativa plantea, por un parte, el arreglo de todos estos desperfectos, al tiempo que se moderniza y adapta la configuración interior del centro cultural.