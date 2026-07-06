El gobierno local vuelve a apostar por el ‘tardeo’ para dinamizar la ciudad

Cada sector solo podrá albergar una actividad por semana Jorge Meis

El ‘tardeo’, la modalidad de ocio que apuesta por las sobremesas y la celebración de eventos a horas más tempranas en lugar de por la noche, ha venido para quedarse. Así lo atestigua el nuevo convenio, aún pendiente de ser rubricado, aprobado este lunes por la Xunta de Goberno Local (XGL) de Ferrol para la dinamización de los espacios públicos en la ciudad durante la temporada de verano.

Y es que este acuerdo, el cuarto firmado durante el actual mandato entre el Concello y la Asociación de Empresarios e Hostalaría, busca alcanzar un equilibrio entre la necesidad de ofrecer alternativas de ocio a la ciudadanía durante la época estival y el derecho de los vecinos al descanso nocturno. Como se recordará, el conflicto por la contaminación sonora, especialmente en la zona centro, llevó al Consistorio a impulsar en 2025 una nueva ordenanza municipal de ruidos –anteriormente se estaba aplicando la normativa autonómica– para intentar compaginar ambas posturas y evitar situaciones de conflicto entre los residentes y el sector de la hostelería.

Es por ello que este convenio, que una vez sea firmado estará en vigor hasta el 15 de septiembre, tiene como eje central la búsqueda de ese punto intermedio que permita conciertos y otras actividades en la calle, al tiempo que se controla el cumplimiento de las restricciones sonoras.

División por sectores

El acuerdo en sí será muy similar al del pasado 2025, en tanto a que se establece una división del casco urbano por sectores y una limitación de horarios y eventos por cada uno de ellos, pero más refinado. A este respecto, el texto mantiene la franja temporal para las actividades “de pequeno formato” en la vía pública –de 13.00 a 22.00– y la restricción de una cita semanal en cada una de las zonas, que no podrá exceder las tres horas de duración –pero que podrán coincidir con otras en otras áreas–. En cuanto a la distribución territorial, será parecida a la de 2025, si bien en algunos puntos se amplía, como es el caso del barrio de Caranza, que ya no se limita a la calle Fronte de Greza.

Así, los sectores serán, del A al J, respectivamente: Caranza, calle Dolores, Galiano, Magdalena, Pardo Baixo, Nova de Caranza, Villa Soledad, Serantes, O Inferniño y Catabois. El objetivo, por tanto, es que todos ellos funcionen de forma “illada”, garantizando que no se generen zonas que concentren la contaminación acústica, al tiempo que se impulsa la celebración de propuestas a lo largo de toda la ciudad.

El acuerdo

En virtud del convenio, detalla el Consistorio, la Asociación de Empresarios e Hostalaría deberá cumplir los horarios específicos para la celebración de eventos –insistiendo en que en ningún caso podrán superar las diez de la noche–, así como la normativa de ruido, velando por que nunca se sobrepasen los decibelios máximos permitidos. De igual modo, de ser preciso, la instalación de altavoces se hará en las ubicaciones designadas en el estudio de impacto acústico y bajo supervisión municipal. El material necesario, asimismo, tendrá que colocarse “de forma que non se pechen as vías de evacuación dos edificios máis próximos”, además de prohibirse cualquier alteración del mobiliario urbano.

Continuando con cuestiones de seguridad, el documento especifica que todos los elementos colocados en el suelo deberán poder ser retirados “con celeridade” para permitir el paso de vehículos de emergencias o del personal de los grupos operativos del Concello –Policía Local, bomberos y Protección Civil–. En cuanto a las conexiones eléctricas, además de tener que garantizar todas las medidas de seguridad, se establece la obligatoriedad de que el cableado esté cubierto por una canaleta de protección. Finalmente, los locales que promuevan estas actividades deberán contar con un extintor adecuado a los riesgos que se presenten.

Por su parte, el gobierno local cederá los espacios públicos para la celebración de los eventos, además de instalar contenedores de residuos “en cantidade suficiente” para la correcta separación de los desperdicios. De igual forma, realizará tareas de inspección y control de la ordenanza, reservándose el derecho incluso a suspender la actividad que esté teniendo lugar en caso de darse un incumplimiento grave de la normativa o de percibirse un peligro inminente para los ciudadanos.

Comisión paritaria

Finalmente, como parte del convenio, ambos firmantes se comprometen a formar una comisión paritaria “que velará polo cumprimento das obrigas” y adoptar “cantas medidas e especificacións técnicas sexan necesarias”. La misma, detalló el gobierno local, estará compuesta, por el lado municipal, por el concejal de Festas y el coordinador de Seguridad; y por el de la hostelería, por dos representantes que serán designados tras la rúbrica.