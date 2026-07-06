El Concello “resucita” el proyecto del skatepark de Canido y anuncia una inversión de 160.000 euros

Futura ubicación del skatepark de Canido Daniel Alexandre

Tras varios meses de silencio administrativo, el Concello de Ferrol anunció hoy lunes la “resurrección” de la polémica iniciativa para dotar al barrio de Canido de un skatepark, que se ubicará en el parque Antón Varela. Tal y como detalló el Consistorio a través de un comunicado, la Xunta de Goberno Local aprobó en su última sesión el proyecto básico y de ejecución de la intervención, que contará con un presupuesto de 159.899 euros –cofinanciada al 50% por la Consellería de Presidencia e Deportes en base al convenio firmado entre ambas instituciones en 2024–.

Este equipamiento, como se recordará, se anunció hace poco más de un año –concretamente el 9 de junio de 2025– con la intención de licitar las obras poco después. La propuesta, no obstante, pese a impulsarse en colaboración con el colectivo de patinadores de la ciudad y contar con el visto bueno de los residentes de la zona –la Vecinal de Canido lo apoyó parcialmente–, se encontró con la oposición frontal de las asociaciones memorialistas, que consideraban que su ubicación, muy próxima al monumento a las víctimas del franquismo, restaba solemnidad al mismo, proponiendo localizaciones alternativas en la misma zona.

Así, el asunto se volvió a abordar tanto con los representantes de los vecinos como en el seno de la comisión de Memoria Histórica, permaneciendo mientras parado el proyecto –la última mención del mismo data del pasado mes de enero, cuando el presidente de la AVV, Roberto Taboada, señaló que no tenían constancia de sus avances–.

De este modo, un año después, la propuesta vuelve a materializarse, manteniendo las características que se habían planteado en un principio. El skate park, asimismo, se ubicará en la intersección de las calles Mayola y Poeta Pérez Parallé, dentro del propio parque Antón Varela y con acceso a través de una senda peatonal. Se configurará como una plataforma rectangular de 53,28 metros de largo por 7,40 de ancho, de piedra de granito “específicamente deseñada para a práctica desta disciplina”, sobre la que se asentarán los elementos del recorrido. La instalación, por último, ha sido diseñada para que pueda ser usada todo el año y para complementar la de A Malata.