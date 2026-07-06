El Concello reordena el tráfico en la plaza de Galicia por las obras de ‘Abrir Ferrol ao mar’

Plaza de Galicia Archivo

La primera fase del proyecto ‘Abrir Ferrol ao mar’ entra en una nueva etapa, la reforma del entorno de la plaza de Galicia y la Puerta del Dique, por lo que el Concello reordenará en los próximos días el tráfico rodado de forma que se puedan compatibilizar las obras al tiempo que se minimizan las afectaciones a la circulación. Así, el próximo miércoles se procederá al pintado de la nueva señalización horizontal de cara a poner en marcha poco después la nueva configuración viaria.

Una vez esté vigente la medida, el carril de bajada de la plaza de Galicia, frente al teatro Jofre, será cerrado, haciéndose de doble dirección el que circula por delante de la sede de Correos. La parada de autobús, asimismo, no sufrirá ningún cambio, pero detrás de la misma, en la entrada de la rotonda, se situará el estacionamiento provisional de taxis, con espacio para dos vehículos.

La zona de carga y descarga de la calle Igrexa, por otro lado, pasará a la parte trasera del teatro, al tiempo que se habilitarán dos plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida en la intersección con Concepción Arenal. El nuevo recorrido quedará delimitado por una señalización temporal de color amarillo, habilitándose un ceda el paso frente a la fuente de la plaza de Galicia para facilitar la incorporación a la rotonda.