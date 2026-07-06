El BNG cuestiona al Gobierno sobre las averías de la línea de ancho métrico Ferrol-Ribadeo

Los nacionalistas solicitarán información sobre la incidencia del pasado día 29 AEIG

El Bloque Nacionalista Galego ha presentado en el Congreso una batería de preguntas para su respuesta escrita dirigidas al Gobierno sobre el estado de la línea de ancho métrico Ferrol-Ribadeo (740) y de su material rodante, además de solicitar una relación actualizada de todas las incidencias detectadas desde comienzos de año. Estas cuestiones, como relató hoy la formación, parten de la última avería registrada en este servicio, el pasado 29 de junio, que obligó a paralizar durante horas el tránsito ferroviario en dicho trayecto.

En el documento, la agrupación señala que esta ruta acumula “un importante déficit de investimentos”, lo que se traduce en contratiempos constantes, señalando que, hasta el mes de marzo, se contabilizaron más de un centenar de cancelaciones, “na súa maioría debidas a problemas nun parque móbil aventellado” y denunciando, a este respecto, que todas las reparaciones se retrasan “meses”. En este sentido, el BNG insiste en que, en una batería de preguntas similar presentada el pasado mes de junio, el Ministerio de Transportes defendió que la 740 se trata de una línea que discurre por áreas “de complexa orografía” y muy afectada por las condiciones meteorológicas, algo que, para la formación, choca con el hecho de que, teniendo más de un siglo de antigüedad, “nunca se acometeron accións de fondo para a súa modernización”.

Así, además de requerir información sobre el cómputo de incidencias de 2026 y sobre las causas de la registrada el pasado día 29, el BNG también demanda respuestas sobre las actuaciones de mantenimiento en este trazado, en todo el material rodante y en pasadas y futuras inversiones.

Cabe señalar que la pasada semana, el Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif) anunció una inversión de tres millones de euros precisamente para acometer labores de mantenimiento y reparación de desmontes entre los puntos kilométricos 42 y 58 de la mencionada línea con el objetivo de evitar incidencias como la caída de ramas y árboles sobre las vías.