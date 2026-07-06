El antiguo teatro Rena de Ferrol se convierte en una "ganga" inmobiliaria

Teatro Renacimiento Emilio Cortizas

El teatro Renacimiento, conocido como en todo Ferrol como el Rena, es noticia cada vez que se publica la Lista Roja de bienes en estado de ruina. Sin embargo, lo que queda de este emblemático edificio de principios del siglo XX se prepara para afrontar una nueva vida si es que halla comprador.

La propiedad, de 1.372 metros cuadrados, se encuentra a la venta por 399.000 euros en el portal AM Inmobiliaria, donde se describe como una joya arquitectónica que busca un propietario que quiera darle un nuevo valor en su céntrica ubicación de la calle del Sol Construido entre 1917 y 1920, el teatro, que fue posteriormente cine, forma parte de la historia de la ciudad naval como espacio emblemático del bullir cultural ferrolano durante décadas.

Cuenta, y es apenas lo que se mantiene en pie, con una impresionante fachada protegida por su valor patrimonial y que continúa siendo uno de los símbolos arquitectónicos más reconocibles de Ferrol. La inmobiliaria expone que se trata de una oportunidad para conseguir un espacio cargado de historia, carácter y posibilidades, “porque hay propiedades que no se miden solamente en metros cuadrados”.

El Concello

No obstante, no es la primera vez que se busca recuperar el uso de este teatro ni tampoco la única en la que se pone cifra en euros a esta joya. De la valoración de en torno a 1,5 millones de euros de la que se hablaba en el año 2009, una de las veces en las que el Concello se planteó la posibilidad de que el Rena pudiese recobrar su encanto como espacio cultural público –ya se comenzó a valorar esta cuestión en el año 2000, aunque siempre sin éxito por la falta de acuerdo entre Concello y propietarios–, a los 600.000 en que se fijó, con la idea de llegar a acuerdo con el ejecutivo local, en el año 2022, el precio ha ido descendiendo hasta los casi 400.000 euros por los que sale a la venta directa ahora.

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Lo que supone el valor del inmueble –su catalogación y fachada de interés cultural– es también el principal escollo para que sea adquirido, ya que el propietario deberá respetar todas las limitaciones urbanísticas y de usos que podría tener esta parcela.

En peligro

Aunque estéticamente ha mejorado mucho, con la recuperación y pintado de la fachada, este emblemático edificio se encuentra en la Lista Roja de bienes el peligro de desaparición desde el año 2022. La asociación Hispania Nostra explica esta inclusión en el listado recordando que fue diseñado por Eduardo Rodríguez-Losada, uno de los principales arquitectos del eclecticismo coruñés.

Se inauguró en 1920 y se dedicó principalmente a la exhibición cinematográfica. En 1989 el teatro se cerró de forma definitiva, y a partir de su abandono sufrió un deterioro importante que lo ha colocado en riesgo de desaparición. Este declive se agravó a partir del incendio que sufrió en 1991.

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Actualmente se trata de una parcela que permitiría edificación de inmuebles, pero que tendría que conservar la impresionante fachada que lo hace característico.

En la misma calle del Sol, y precisamente en recuerdo y conmemoración de este emblemático edificio, se han realizado rehabilitaciones y edificaciones como la Promoción Rena, a cargo de Prosema, que ocupa varios números de esta vía, dotando de vida a la manzana.