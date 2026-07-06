La edad y el comportamiento del p\u00fablico en los eventos deportivos condicionan la sensaci\u00f3n de seguridad que tienen las personas. Esta es una de las cuestiones en las que se basa el Trabajo de Fin de M\u00e1ster \u2013TFM\u2013 defendido en el Campus Industrial de Ferrol por la alumna de Prevenci\u00f3n de Riscos Laborais e Com\u00fans Elisa Fraga Galdo, y con el que ha conseguido Matr\u00edcula de Honor. Para la realizaci\u00f3n del estudio y extracci\u00f3n de conclusiones, la alumna dise\u00f1\u00f3 un cuestionario dirigido a personas potenciales asistentes a eventos deportivos. La encuesta, en la que participaron 180 personas, le permiti\u00f3 analizar la influencia de variables personales y organizativas en la percepci\u00f3n de seguridad mediante t\u00e9cnicas estad\u00edsticas y un modelo de regresi\u00f3n de M\u00ednimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Los resultados de la encuesta, realizada online del 19 al 26 de mayo de 2026 a personas de entre 16 y 65 a\u00f1os de la comarca de Ferrolterra, muestran, explica Elisa Fraga Galdo, que \u201cas persoas con m\u00e1is idade soen prestar m\u00e1is atenci\u00f3n a determinados aspectos do evento, como a accesibilidade, a organizaci\u00f3n dos accesos, a claridade na informaci\u00f3n facilitada ou mesmo a presenza de persoal de apoio\u201d. As\u00ed, a medida que aumenta la edad, tiende a disminuir la sensaci\u00f3n de seguridad. Asimismo, el comportamiento del resto de las personas asistentes al evento constituye el factor que m\u00e1s influye en la percepci\u00f3n de la amparo. En este sentido, las conductas violentas, desordenadas o conflictivas pueden generar inseguridad mismo cuando existen medidas organizativas id\u00f3neas, como se deduce del estudio. Entre las situaciones que m\u00e1s preocupaci\u00f3n provocan entre las personas asistentes a un evento deportivo son el comportamiento violento del p\u00fablico (78,9%), las aglomeraciones en las entradas y salidas (68,9%) y el mal estado de las instalaciones (60%), seguido de la falta de personal de seguridad (42%), la falta de informaci\u00f3n sobre c\u00f3mo actuar en caso de emergencia (27,2%) y la mala se\u00f1alizaci\u00f3n (21,1%). Por el contrario, se valoran las pantallas informativas (72,2%), el personal de la organizaci\u00f3n (58,9%) y la megafon\u00eda (56,1%), la se\u00f1alizaci\u00f3n f\u00edsica (42,8%) y la informaci\u00f3n facilitada por redes sociales o por las aplicaciones oficiales del evento (31,1%). El TFM estuvo tutorizado por el profesor de la Facultade de Humanidades e Documentaci\u00f3n, Joaqu\u00edn Enr\u00edquez,y del profesor de Ciencias do Traballo, Mois\u00e9s Alberto Garc\u00eda.