Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ferrol

Arranca la licitación de la primera de las casetas móviles para los arenales

El plazo de fabricación y montaje de esta estructura será de dos meses

Redacción
06/07/2026 18:13
Imagen del proyecto de la caseta que se instalaría en Doniños
Renderizado conceptual de la caseta que se ubicará en el arenal de Doniños
Concello
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Xunta de Goberno Local, en su sesión de este lunes, ha aprobado la licitación del proyecto básico y de ejecución de la primera de las casetas móviles que el Concello instalará en los arenales del municipio, comenzando por Doniños. Por medio de un comunicado, el Consistorio ferrolano recordó que el encargo, que se publicará en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Estado, cuenta con un presupuesto de 141.738 euros y que, una vez adjudicado, el plazo para la fabricación y montaje de la instalación será de dos meses –por lo que, como avanzó en su momento, no estará lista antes de que finalice la temporada veraniega–.

Cabe señalar que se trata de una caseta modular “piloto”, en tanto a que el objetivo del Consistorio es implantar este modelo de forma paulatina en otras playas del ayuntamiento, como Caranza, A Graña, San Felipe, Cariño, Penencia, San Xurxo, Esmelle, A Fragata, Santa Comba y Ponzos, adaptándolas a las necesidades y particularidades de cada arenal ferrolano. Así, en el caso de la inicial, se compone de siete módulos, estando dos destinados al servicio municipal de socorrismo, cuatro a vestuarios y duchas –dos de cada una adaptados a personas con movilidad reducida– y el restante a rampas accesibles.

Asimismo, el equipamiento ha sido diseñado para emplear luz y ventilación natural, evitando el uso de medios “artificiais” al tiempo que se garantiza la intimidad de los usuarios.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620