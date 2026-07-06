Arranca la licitación de la primera de las casetas móviles para los arenales

Renderizado conceptual de la caseta que se ubicará en el arenal de Doniños Concello

La Xunta de Goberno Local, en su sesión de este lunes, ha aprobado la licitación del proyecto básico y de ejecución de la primera de las casetas móviles que el Concello instalará en los arenales del municipio, comenzando por Doniños. Por medio de un comunicado, el Consistorio ferrolano recordó que el encargo, que se publicará en los próximos días en la Plataforma de Contratación del Estado, cuenta con un presupuesto de 141.738 euros y que, una vez adjudicado, el plazo para la fabricación y montaje de la instalación será de dos meses –por lo que, como avanzó en su momento, no estará lista antes de que finalice la temporada veraniega–.

Cabe señalar que se trata de una caseta modular “piloto”, en tanto a que el objetivo del Consistorio es implantar este modelo de forma paulatina en otras playas del ayuntamiento, como Caranza, A Graña, San Felipe, Cariño, Penencia, San Xurxo, Esmelle, A Fragata, Santa Comba y Ponzos, adaptándolas a las necesidades y particularidades de cada arenal ferrolano. Así, en el caso de la inicial, se compone de siete módulos, estando dos destinados al servicio municipal de socorrismo, cuatro a vestuarios y duchas –dos de cada una adaptados a personas con movilidad reducida– y el restante a rampas accesibles.

Asimismo, el equipamiento ha sido diseñado para emplear luz y ventilación natural, evitando el uso de medios “artificiais” al tiempo que se garantiza la intimidad de los usuarios.