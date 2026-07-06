Abre Box Lady, el primer gimnasio de boxeo solo para mujeres en Ferrol

Asun Moreno Fernández, dueña de Box Lady Daniel Alexandre

Demostrar que el boxeo es un deporte en el que no solo se dan golpes y proporcionar un espacio cómodo para que las mujeres de cualquier edad se puedan iniciar en esta práctica en Ferrol son los dos motivos principales que han llevado a Asun Moreno Fernández a abrir las puertas de Box Lady, el primer gimnasio especializado y exclusivamente femenino que se inauguraba el pasado viernes en el barrio del Ensanche A.

Ultimando los preparativos de lo que se convirtió en una fiesta de despegue inmejorable para el local ubicado en la calle Pontevedra número 37, la joven, que este domingo cumplió 29 años, explicaba que se trata de su primer proyecto de emprendimiento.

“En realidad vengo de la rama sanitaria”, aclara, antes de recordar que “siempre boxeé y en los últimos años me fui dando cuenta de que había muchas chicas que también practican. Yo boxeaba con chicos habitualmente e iba teniendo compañeras, pero lo solían dejar al poco tiempo, no conseguían engancharse. Un día empecé dándole clases a una vecina, únicamente por probar, y aparecieron mogollón de alumnas”.

Alumnas y profesora en la puerta del gimnasio Daniel Alexandre

Traslada Asun que ella siempre tuvo profesores hombres, aunque sí hay mujeres que enseñan en otros sitios cercanos, como A Coruña, de modo que comenzó a formarse para conseguir una titulación que avalase su actividad profesional. Ella tuvo claro que su meta pasaba por lograr que las boxeadoras noveles se sintiesen “entre amigas” y no tirasen la toalla, algo que es más sencillo de conseguir si se cuenta con instalaciones de prioridad femenina.

“No se trata de diferenciar ni de ningún tema polémico, simplemente de estar más a gusto cuando, yo qué sé, pues a lo mejor te viene la regla y lo compartes con naturalidad. Es otro tipo de confianza, me lo dicen las alumnas, contamos otras cosas. No se habla ni de fútbol ni de combates. En el resto de gimnasios el ambiente sigue siendo muy masculino y sangriento, diría”.

En cuanto al límite de edad, Asun apunta que “tuve una alumna de 70 años. Da igual, nos adaptamos. Después, tú te ejercitas dependiendo de la fuerza que tengas. Lo digo siempre: aquí se puede venir desde los cinco años hasta el infinito”, anima, enumerando la cantidad de bondades que se desprenden de esta práctica deportiva.

Un momento de la inauguración, el pasado viernes Daniel Alexandre

“Es técnica pura y fitness puro. Ejercitas desde la pestaña del ojo hasta el dedo del pie. Trabajas todo el cuerpo: el brazo, la pierna, el glúteo, la espalda... Quizás esto es lo más desconocido. Claro que aprendes a dar un golpe, pero no tiene por qué estar enfocado a ello. Es cierto que se piensa en las competiciones, pero aquí no tenemos ese objetivo; lo que no quita que si alguna de las chicas quiere, yo la ayudaré y buscaremos los medios para que lo haga federada desde Box Lady”. Lo principal, insiste Asun, es que “disfruten y sepan de qué se trata porque, la verdad, es un deporte precioso”.

Junto a ella, ya entrenando, hay unas 40 boxeadoras, así que “no empieza de cero” esta primera aventura empresarial en la que, además, tuvo como que superar el escollo de encontrar un lugar que se adaptase a sus necesidades. “Fue muy difícil porque es trabajoso encontrar en Ferrol un local que no esté abandonado y que fuese diáfano. Además, hubo que hacer un acondicionamiento completo y el proceso es demasiado estricto”, reconoce.

Con todo y con eso, las trabas de estos meses no han podido con la ilusión de la ferrolana, que levanta la persiana a diario de un espacio donde no debe dar vergüenza traspasar la puerta. “Es iniciación total, vienen de cero. De todas las chicas que están conmigo, a lo mejor, habían probado antes unas tres”, dice, recordando que puede iniciarse gratis en la primera clase y solicitar más información en su Instagram.

A mayores, tiene aulas específicas de boxeo educativo para niñas, otra buena oportunidad no solo de que conozcan este deporte, sino de que aprovechen un tiempo de verano sobre la lona en un momento en el que, además, se trata de una práctica que está muy de moda.

“Está teniendo un auge tremendo, sobre todo con estos eventos que están haciendo ahora los ‘streamers’. Con las veladas y todo esto, al final, la gente empieza a motivarse. ¿Qué pasa? Que seguimos motivándonos viendo la televisión y acabamos sin conocer el deporte. Así que menos tele y más descubrirlo”, incita Asun Moreno Fernández, quien finaliza diciendo que “muchas chicas llegan y se sorprenden de la cantidad de coordinación que tienen que tener porque pensaban que en esto solo se dan puñetazos, pero no tiene nada que ver con eso”.