Una bandera negra ondea entre las nueve azules con las que cuenta Ferrolterra

Prioriño Chico es la zona que destaca la entidad ecologista J.M.

El informe anual de la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor –Adeac– que otorga los distintivos de banderas azules ha colocado nuevamente en esta convocatoria a Ferrolterra como uno de los espacios con mayor número de distintivos de la provincia, no en vano los arenales que concurren repiten cada verano, por la calidad de las aguas y de los servicios que ofrecen.

Y no solo Ferrol cuenta con galardones –A Fragata-O Pareixal, Caranza, Doniños, Esmelle y San Xurxo–, sino que en las comarcas ondean también en el lago de As Pontes y en Ortigueira en los arenales de Morouzos y A Concha. Otros concellos como Valdoviño tienen también playas de lujo, aunque la disminución de servicios como el de socorrismo hagan que no haya presentado candidatura.

Sin embargo, entre tanto color azul, un garbanzo negro es en el que ha puesto el punto de mira la asociación Ecologistas en Acción.

Su informe anual de banderas negras otorga una de estas enseñas a Ferrol, y no a una playa en concreto, sino a la ría en general, y a Cabo Prioriño, en particular.

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De los 48 distintivos negativos que se conceden en España –dos por provincia, uno por contaminación y otro por mala gestión–, Ferrol ha tenido el dudoso privilegio de llevarse uno de ellos, el de la provincia de A Coruña, junto a Carballo-Malpica. Si la Mina Monte Neme recibió la bandera negra por contaminación, Cabo Prioriño, en Ferrol, se lleva la de mala gestión.

El motivo que se aduce es el de la existencia de vertidos contaminantes en la costa de Ferrolterra por la mala gestión de los residuos en la red de saneamiento.

Toallitas contaminantes

Se recuerda, de este modo, que durante décadas la costa de Ferrolterra sufrió el impacto de la llegada de aguas residuales sin tratamiento adecuado, lo que provocó la degradación de los ecosistemas marinos y el cierre de bancos marisqueros.

Entre los problemas más visibles para Ecologistas en Acción destaca “la presencia de residuos sólidos, especialmente toallitas húmedas, que llegan al mar durante episodios de fuertes lluvias”. Esta situación, apuntan, detectada por los pescadores que faenan entre Prioriño Chico y Priroriño Grande, resulta más preocupante al tratarse de un espacio de alto valor ecológico, integrado en la Red Natura 2000 y declarado Zona Especial de Conservación.

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Ecologistas en Acción no se limita a imponer su bandera negra, sino que aporta soluciones o propuestas de mejora, entre las que se encuentran: el refuerzo de campañas de información advirtiendo de que las toallitas húmedas no deben depositarse en el inodoro, control municipal sobre los vertidos de las redes de sumideros, mejora del etiquetaje y de advertencias en los envases,. aplicación del principio de responsabilidad para el fabricante, inversiones en infraestructuras, especialmente en los sistemas de pretratamiento, promoción de alternativas biodegradables y retención de sólidos en las estaciones depuradoras.