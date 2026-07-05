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Diario de Ferrol

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Ferrol

Las playas de Ferrolterra se llenaron en una jornada de calor axfisiante 

Hasta a la orilla del mar se superaban los 30 grados de temperatura

Redacción
05/07/2026 21:58
Gente en las playas de Ponzos y Santa Comba
El agua fue el lugar más demandado en las playas
Daniel Alexandre
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Tengan o no banderas azules –estos días ha habido criticas incluso por el hecho de que algunos de los arenales galardonados no tienen su distintivo ondeando a la vista–, las playas de Ferrolterra se abarrotaron en la jornada de este domingo, una de las más calurosas que se recuerdan no solo en la ciudad, sino también en los propios arenales, donde no se bajaba de 30 grados, aun a la orilla del mar y pese a que el nordés afectó a algunos de los enclaves.

Todas las playas de la ría y de mar abierto de Ferrol lucieron ayer la bandera verde, a excepción de Ponzos y Penencia, en las que ondeó la amarilla, por marejadilla.

Las temperaturas alcanzaron máximos en las estaciones meteorológicas de 38,28 –O Val–, 37,91 –CIS de A Cabana, Ferrol–, 37,6 –Punta Candieira–, o 37,26 Aldea Nova, Narón–, pero con sensaciones térmicas todavía más altas, que se cifraron hasta en más de 40 grados.

La alerta roja abandona hoy los concellos del noroeste de A Coruña y solo se registrará alerta naranja en los municipios de A Capela, As Pontes, Monfero y As Somozas.

Este lunes las temperaturas máximas estimadas en Ferrol son de 31 grados, porque se prevén bancos de niebla.

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